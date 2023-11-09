В Украине задержаны дельцы, вывозившие из страны оборудование для истребителей МиГ-29 — Finance.ua

В Украине задержаны дельцы, вывозившие из страны оборудование для истребителей МиГ-29 Сегодня 09:30 — Криминал

В Украине задержаны дельцы, вывозившие из страны оборудование для истребителей МиГ-29, Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности ликвидировала международный канал нелегального вывоза из Украины комплектующих к боевым самолетам.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника.

Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были украдены из промышленного гиганта Мотор Сич.

Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме «свой-чужой» системой ПВО.

Фото: ssu.gov.ua

Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали «на горячем» одного из фигурантов, желавшего переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля.

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По данным следствия, организатором «схемы» оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов изъяли большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.

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