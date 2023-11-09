В Украине задержаны дельцы, вывозившие из страны оборудование для истребителей МиГ-29 — Finance.ua
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В Украине задержаны дельцы, вывозившие из страны оборудование для истребителей МиГ-29

Криминал
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В Украине задержаны дельцы, вывозившие из страны оборудование для истребителей МиГ-29
В Украине задержаны дельцы, вывозившие из страны оборудование для истребителей МиГ-29, Фото: ssu.gov.ua
Контрразведка Службы безопасности ликвидировала международный канал нелегального вывоза из Украины комплектующих к боевым самолетам.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника.
Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям почти на 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были украдены из промышленного гиганта Мотор Сич.
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Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме «свой-чужой» системой ПВО.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали «на горячем» одного из фигурантов, желавшего переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля.
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По данным следствия, организатором «схемы» оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.
Во время обысков по адресам проживания фигурантов изъяли большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
Продолжается расследование по привлечению к ответственности других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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