Полиция разоблачила международную преступную группировку, которая обманула «инвесторов» ЕС на сотни тысяч евро — Finance.ua
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Полиция разоблачила международную преступную группировку, которая обманула «инвесторов» ЕС на сотни тысяч евро

Криминал
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Полиция разоблачила международную преступную группировку, которая обманула «инвесторов» ЕС на сотни тысяч евро
Полиция разоблачила международную преступную группировку, которая обманула «инвесторов» ЕС на сотни тысяч евро, Фото: npu.gov.ua
Киберполиция совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции и иностранными коллегами пресекли деятельность группировки и заморозили активы злоумышленников более чем в 20 странах.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 веб-ресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюту и торговли ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках.
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Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сотен человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их использовать методы социальной инженерии при общении с клиентами. Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.
Также для проведения финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и немецкие инвесторы.
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Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с коллегами из Евроюста и Европола с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.
В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.
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Следователи Главного следственного управления Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.
Продолжаются следственные действия с целью установления всех потерпевших, окончательной суммы причиненного ущерба и других сообщников фигурантов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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