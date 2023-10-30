Новые методы мошенничества с банковскими картами в Польше: как уберечься — Finance.ua

Новые методы мошенничества с банковскими картами в Польше: как уберечься Сегодня 09:14 — Криминал

В Польше обнаружены новые методы мошенничества, которые могут привести к потере средств с банковских счетов. Группа реагирования на инциденты компьютерной безопасности финансового сектора Польши (CSIRT KNF) выпустила специальное предупреждение об этих угрозах, передает yavp.pl.

Фальшивые SMS и реклама в Польше

Основной тип мошенничества, который приобрел активность в Польше, состоит в том, чтобы отправить мошеннические сообщения и рекламу, направленные на извлечение банковских карточных данных при оформлении заказов на опасных веб-сайтах.

Одна из таких схем содержит отправку SMS-сообщений, выдававших себя за уведомления от имени известного польского банка.

«Мы предупреждаем о новой фишинговой кампании, которая притворяется банком ING Polska. Преступники отправляют фальшивые SMS, где говорится о том, что истек срок доступа к мобильному приложению банка. Ссылка в SMS переходит на опасный веб-сайт, где, помимо банковских учетных данных, мошенники извлекают номера PESEL и информацию о платежных картах. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть», — отмечается в предупреждении CSIRT KNF.

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Также следует быть осторожными по отношению к фальшивой рекламе от разных компаний. К примеру, указано, что от имени польской авиакомпании LOT мошенники предлагают купить утерянный багаж по очень привлекательным ценам.

«После этого вас могут пригласить принять участие в коротком опросе, но на самом деле цель состоит в получении данных вашей платежной карты. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть», — предостерегают в CSIRT KNF.

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Злоумышленники также пытаются продавать фальшивые Вроцлавские и Варшавские городские транспортные карты на Facebook по привлекательным ценам.

Будьте осмотрительны, ведь ссылка, содержащаяся в сообщениях, перенаправляется на веб-сайты, пытающиеся извлечь данные банковских карт

Кроме того, приближаясь к Черной пятнице, мошенники занимаются обманом, имитируя известный магазин одежды и предлагая большие скидки. Ссылки из таких сообщений также ведут на сайты, где пытаются похитить данные с карт.

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