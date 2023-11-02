В Одесской области задержали фальшивомонетчика, который подделывал купюры номиналом 500 грн — Finance.ua

В Одесской области задержали фальшивомонетчика, который подделывал купюры номиналом 500 грн
В Одесской области правоохранители задержали фальшивомонетчика, специализировавшегося на изготовлении поддельных банкнот номиналом 500 гривен.
Об этом сообщила Национальная полиция.
Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции установили, что к противоправной деятельности причастен 43-летний житель г. Арциз. Мужчина собственноручно производил поддельные банкноты национальной валюты Украины номиналом 500 грн, которые сбывал за 150 грн за купюру.
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Фальшивомонетчик распечатывал две стороны купюры, склеивал их и фломастерами и карандашами доводил банкноту до «товарного» вида.
Полицейские, прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с работниками областного управления УСБУ задержали дельца сразу после продажи поддельных 47−500-гривневых купюр. В ходе оперативной работы задокументирован сбыт 75 тысяч фальшивых гривен.
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По месту жительства мужчины правоохранители изъяли ноутбуки, чернила, краску, клей, цветные карандаши, лезвие, самодельное устройство с ультрафиолетовой лентой для проверки купюр, экспериментальные образцы поддельных купюр номиналом 500 грн, факсимильную бумагу, черновые записи.
В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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