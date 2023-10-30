В Киеве служащая предприятия КГГА сбывала информацию из базы данных системы «Безопасный город» — Finance.ua
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В Киеве служащая предприятия КГГА сбывала информацию из базы данных системы «Безопасный город»

Криминал
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В Киеве правоохранители уведомили о подозрении одну из руководительниц КП «Информатика» КГГА по факту несанкционированного распространения информации с ограниченным доступом, хранившейся в автоматизированных системах.
Как сообщает Киевская городская прокуратура, подозреваемая, исполняющая обязанности генерального директора КП «Информатика», неоднократно распространяла информацию с ограниченным доступом из «Комплексной системы видеонаблюдения города Киева» по маршрутам передвижения транспортных средств по городу Киеву.
«Так, по просьбе своего знакомого чиновница через мобильный месседжер передавала последнему данные о схеме маршрутов передвижения конкретных транспортных средств по г. Киеву, а также мест их фиксаций средствами комплексной системы видеонаблюдения г. Киева», — сказано в сообщении.
В прокуратуре добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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