В Киеве служащая предприятия КГГА сбывала информацию из базы данных системы «Безопасный город» — Finance.ua

В Киеве служащая предприятия КГГА сбывала информацию из базы данных системы «Безопасный город» Сегодня 16:45 — Криминал

В Киеве правоохранители уведомили о подозрении одну из руководительниц КП «Информатика» КГГА по факту несанкционированного распространения информации с ограниченным доступом, хранившейся в автоматизированных системах.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, подозреваемая, исполняющая обязанности генерального директора КП «Информатика», неоднократно распространяла информацию с ограниченным доступом из «Комплексной системы видеонаблюдения города Киева» по маршрутам передвижения транспортных средств по городу Киеву.

«Так, по просьбе своего знакомого чиновница через мобильный месседжер передавала последнему данные о схеме маршрутов передвижения конкретных транспортных средств по г. Киеву, а также мест их фиксаций средствами комплексной системы видеонаблюдения г. Киева», — сказано в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.

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