Продавали поддельные стодолларовые купюры: на западе Украины разоблачили преступную группу — Finance.ua

Продавали поддельные стодолларовые купюры: на западе Украины разоблачили преступную группу Сегодня 19:30 — Криминал

Продавали поддельные стодолларовые купюры: на западе Украины разоблачили преступную группу

На западе Украины правоохранители разоблачили преступную группу, продававшую поддельные доллары. Фальшивую американскую валюту реализовывали три жителя Киевщины. Мужчины зарабатывали на обмене поддельных долларов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Еще в марте сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями Тернопольского райуправления полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры начали отрабатывать информацию о том, что в Тернополе неизвестные реализуют фальшивые стодолларовые купюры.

Собрав достаточную доказательную базу, оперативники совместно с бойцами роты полиции особого назначения Киевщины провели сразу восемь санкционированных обысков в жилых и нежилых помещениях в городе Обухов.

Следователи и оперативники УСС обнаружили и изъяли более 2000 долларов США, около десяти килограммов измельченного растительного вещества зеленого цвета, похожего на коноплю, оружие и патроны, флеш-накопители, мобильные телефоны, сим-карты.

Эксперты говорят, что поддельная валюта очень качественная, поскольку ее даже не распознал специальный детектор.

Следователи выясняют, откуда злоумышленники брали фальшивую валюту, а также где она производилась.

По данным фактам возбуждены уголовные производства. Двум участникам преступной группы уже объявили подозрение по статье 199 (сбыт поддельных денег).

Они будут отвечать и за преступления в соответствии со статьями 263 (Незаконное обращение с оружием) и 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса. Вопрос о третьем участнике группы решается.

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