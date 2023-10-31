Военным, которые не участвовали в боевых действиях, в целом выплатили более 123 млн грн, — Минобороны Сегодня 09:45 — Криминал

Военным, которые не участвовали в боевых действиях, в целом выплатили более 123 млн грн, — Минобороны

Служба внутреннего аудита Минобороны избирательно проверила около 40 воинских частей и установила, что более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли никаких боевых задач.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем», — отметил замминистра обороны Юрий Джигир.

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Проверки выявили, что командиры некоторых воинских частей слишком свободно толковали такие термины, как «боевые действия» и «боевая (специальная) задача», и выплачивали дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.

В одном из случаев удалось выяснить, что военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задачи в Киевской области уже через несколько месяцев после отступления россиян, почему-то выплатили ежемесячную доплату в 100 тысяч. Общая сумма выплат за период с сентября по декабрь 2022 года составила 6,5 миллиона гривен, хотя к перечню районов ведения боевых действий Киевская область уже не относилась.

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Командир другой воинской части издал приказ на выплату дополнительного вознаграждения военнослужащим, которые находились в пункте постоянной дислокации в Киеве и выполняли ежедневные задания по своим должностям. Таким образом, юридическая служба, отделение персонала, строевая часть, отделение планирования, логистики, морально-психологического обеспечения, а также военнослужащие финансово-экономической службы, службы охраны государственной тайны и другой «подчиненный личный состав» получали дополнительные выплаты. Выполнение боевых задач этими подразделениями не предусмотрено. В результате Служба внутреннего аудита установила излишнее использование почти 60 миллионов гривен из бюджета.

Министерство обороны консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы восстановить справедливость: выплаты дополнительного вознаграждения должны получать только те, кто выполняет боевые задачи и учатвует в боевых действиях.

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Предложение Минобороны — четко и однозначно определить термины «участие в боевых действиях» и «боевая (специальная) задача». Поскольку размытость этих понятий позволяет платить 30 тысяч гривен премии тем, кто не выполняет никаких боевых задач (например, бухгалтерам, отделу кадров и т. п. ), в том числе и за пределами зоны боевых действий.

В то же время важно учитывать право на дополнительные выплаты для всех военнослужащих, выполняющих задачи в зонах без активных боевых действий (например, в составе групп ПВО).

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