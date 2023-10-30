Без очередей и папочек. Как будет работать реестр военнообязанных — Finance.ua

Без очередей и папочек. Как будет работать реестр военнообязанных Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Без очередей и папочек. Как будет работать реестр военнообязанных

Единый электронный реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов.

РБК-Украина. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью

Он отметил, что единый электронный реестр военнообязанных «Оберег» вводился в эксплуатацию и наполнялся довольно долго. Он появился раньше начала полномасштабного вторжения рф.

По словам министра, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в «папочках».

«По сути, первая задача была — это отцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн. И когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, что вообще происходит с мобилизацией, а сколько военнообязанных, а где они учились — то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование. Этот этап закончился, более 90% уже отцифровано именно этой информации», — сказал он.

Федоров отметил, что теперь все будет построено таким образом, что, когда человек приходит в военкомат, данные уже находятся в этой системе. Таким образом, речь идет об автоматизации работы военкоматов, которая устраняет эти очереди, окошки и т. д. Это о сервисе в самом военкомате.

С другой стороны, речь идет о качественных данных, позволяющих ВСУ и главнокомандующему принимать управленческие решения — какое количество людей мобилизовать, кто ему нужен и так далее.

«Это открывает возможности отображения каких-то документов, если мы говорим о «Дія.Мілітарі», например, что вы военнообязанный, если это нужно. То есть появляется реестр, который можно использовать. Вот в принципе для этого нужен «Оберег» «, — добавил он.

Федоров отметил, что при женитьбе мужчина должен известить об этом военкомат. При появлении единого реестра эта информация может меняться автоматически. Не нужно будет каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в жизни человека что-то изменилось.

По его словам, есть ряд правил, когда человеку нужно приходить. Он уверен, что 90% мужчин нарушали их, ведь даже не знают об их существовании.

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«И я вам скажу, что я уже видел нескольких министров обороны, когда мы их онбордили в эту тему, рассказывали о проблематике, что так не может быть, то оказывалось, что каждый из них также должен получить штраф за то, что он или женился и не пришел, или у него изменился город регистрации, и он там не пришел и так далее», — рассказал он.

Министр сказал, что пока нет интерфейса коммуникации граждан с военкоматами через реестр. Речь идет только об автоматизации для общения сотрудника военкомата с военнообязанным — ему не нужно будет бежать и брать папочку с документами.

«Наверное, идеально для того чтобы также упростить процесс, сделать определенную коммуникацию, когда человек сможет становиться на учет онлайн, не нужно будет приходить в военкомат», — добавил он.

Справка Finance.ua:

закон о едином электронном реестре был принят Верховной Радой еще в 2017 году, формально его запустили в марте 2022 года, но без полной базы относительно военнообязанных;

министр обороны Рустем Умеров отметил, что смысл е-реестра военнообязанных — в полной цифровизации процессов, чтобы перевести всю информацию в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий.

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