В э-реестр военнообязанных внесут 33 сведения. Какие персональные данные планируют собирать — Finance.ua

В э-реестр военнообязанных внесут 33 сведения. Какие персональные данные планируют собирать Сегодня 08:24 — Казна и Политика

В э-реестр военнообязанных внесут 33 сведения. Какие персональные данные планируют собирать

В ВР зарегистрировали законопроект № 10 062 от 18 сентября 2023 года об электронном реестре военнообязанных. В проекте закона предусматривается сбор 33 сведений о персональных данных призывников.

Согласно проекту закона, к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста относятся:

фамилия; собственное имя (все собственные имена); отчество (при наличии); дата рождения; место рождения; пол; место жительства и местонахождение, номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения); сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей); реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия); сведения о гражданстве; сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим; сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности); сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица человека; сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины; сведения об образовании и специальности; сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга; сведения о привлечении к уголовной ответственности (сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления); дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления относительно лица по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях; сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу; сведения о наличии (отсутствии) судимости; уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии); сведения о статусе ветерана войны; сведения о владении иностранными языками; сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием; сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации; сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину; сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину; сведения о водительском удостоверении на право управления транспортным средством; сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами; сведения о судовых документах, международных удостоверениях на право управления прогулочным судном и удостоверениях судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания; сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности; сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению — исполнительные документы; сведения о лицах, пропавших без вести.

По сравнению с положением действующего законодательства, в законопроект добавили номера средств связи и адреса электронной почты, цель для выезда за пределы Украины, дату и номер, краткое содержание протокола о правонарушениях, а также все сведения, начиная с № 22 до № 33 в перечне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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