Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, — Федоров Сегодня 14:36 — Казна и Политика

Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, — Федоров

Единый электронный реестр военнообязанных «Оберег» уже функционирует и постоянно наполняется информацией.

Об этом в комментарии Эспрессо рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров также добавил, что Минцифры ожидает видения новой команды Минобороны.

Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты. — Ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, у которого нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров также рассказал, что электронный реестр военнообязанных «Оберег» уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе «Оберега» и какими они будут.

Напомним, 6 сентября новоназначенный министр обороны Рустем Умеров одной из основных задач на новой должности назвал запуск единого реестра призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски.

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