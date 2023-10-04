Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, — Федоров — Finance.ua
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Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, — Федоров

Казна и Политика
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Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, — Федоров
Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией, — Федоров
Единый электронный реестр военнообязанных «Оберег» уже функционирует и постоянно наполняется информацией.
Об этом в комментарии Эспрессо рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров также добавил, что Минцифры ожидает видения новой команды Минобороны.
Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты. — Ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, у которого нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Федоров также рассказал, что электронный реестр военнообязанных «Оберег» уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе «Оберега» и какими они будут.
Напомним, 6 сентября новоназначенный министр обороны Рустем Умеров одной из основных задач на новой должности назвал запуск единого реестра призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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