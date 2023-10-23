Зарплаты военным составили большую часть расходов на оборону, которые в этом году были заложены в бюджете — Finance.ua
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Зарплаты военным составили большую часть расходов на оборону, которые в этом году были заложены в бюджете

Казна и Политика
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Из более чем 1 триллиона гривен, израсходованного из бюджета на оборону в этом году, почти 700 миллиардов гривен направлено на зарплату военным. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В этом году мы уже потратили на оборону более 1 триллиона гривен. Почти половину всех расходов общего фонда госбюджета», — написал он в телеграм.
Глава правительства уточнил, что из этих средств 682 млрд грн было направлено на зарплаты военным. 349 млрд грн на поддержку Вооруженных Сил Украины — на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты.
В общей сложности из общего фонда госбюджета было израсходовано 2 трлн 119 млрд грн. На социальные программы ушло 386 млрд грн. Еще 102 млрд грн было выделено на медицину. 112 млрд грн — на трансферты местным бюджетам, то есть на поддержку украинских регионов.
По материалам:
УНН
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