Зарплаты военным составили большую часть расходов на оборону, которые в этом году были заложены в бюджете — Finance.ua

Зарплаты военным составили большую часть расходов на оборону, которые в этом году были заложены в бюджете Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Из более чем 1 триллиона гривен, израсходованного из бюджета на оборону в этом году, почти 700 миллиардов гривен направлено на зарплату военным. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В этом году мы уже потратили на оборону более 1 триллиона гривен. Почти половину всех расходов общего фонда госбюджета», — написал он в телеграм.

Глава правительства уточнил, что из этих средств 682 млрд грн было направлено на зарплаты военным. 349 млрд грн на поддержку Вооруженных Сил Украины — на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты.

В общей сложности из общего фонда госбюджета было израсходовано 2 трлн 119 млрд грн. На социальные программы ушло 386 млрд грн. Еще 102 млрд грн было выделено на медицину. 112 млрд грн — на трансферты местным бюджетам, то есть на поддержку украинских регионов.

УНН По материалам:

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