Обогатились на миллион: киберполиция разоблачила мошенников, которые продавали фейковые авто для ВСУ — Finance.ua
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Обогатились на миллион: киберполиция разоблачила мошенников, которые продавали фейковые авто для ВСУ

Криминал
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Правоохранители пресекли незаконную деятельность преступной группировки, члены которой обогатились на миллион гривен, размещая объявления о продаже несуществующих автомобилей для нужд ВСУ.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Организовал мошенническую схему 30-летний житель Полтавщины. Он размещал объявления о продаже автомобилей для нужд ВСУ на популярной торговой площадке. В дальнейшем он общался с потенциальными покупателями и убеждал отправить предоплату на подконтрольные счета. После получения денег фигурант исчезал.
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К противоправной деятельности злоумышленник привлек еще двух подельников. Они оформляли счета в банковских учреждениях для получения денег. Прибыль от «бизнеса» фигуранты распределяли между собой и тратили на собственные нужды.
Правоохранители при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения провели обыски в домах фигурантов и автомобильном транспортном средстве одного из них. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, «черновые» записи, автомобиль и другие доказательства преступной деятельности.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
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Следствием уже установлено несколько десятков человек, которых обманули злоумышленники. Общая сумма ущерба превышает миллион гривен.
Двум участникам группировки объявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
В настоящее время правоохранители выясняют местонахождение организатора. Ведутся следственные действия с целью установления полного круга потерпевших и суммы причиненного ущерба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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