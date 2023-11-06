Минобороны отсудило почти 400 млн гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов — Finance.ua
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Минобороны отсудило почти 400 млн гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов

Криминал
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Минобороны отсудило почти 400 млн гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов
Минобороны отсудило почти 400 млн гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов
Иностранный поставщик должен вернуть Министерству обороны Украины деньги за некачественный товар — таково решение международного арбитражного суда.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 миллионов евро и включает, помимо собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор (поскольку договор внешнеэкономический, то суммы обязательств — в евро. В гривнах эта сумма составляет почти 400 миллионов).
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В начале полномасштабного вторжения Минобороны приобрело у этого иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.
Весной и летом 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания — Минобороны не принимало их.
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Украинская сторона требовала от поставщика вернуть деньги за поставляемый товар без подтверждения о баллистических испытаниях и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не выполнил.
Юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых.
По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

Как изменялись расходы на оборону за годы независимости Украины

По материалам:
Finance.ua
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