Минобороны отсудило почти 400 млн гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов — Finance.ua

Минобороны отсудило почти 400 млн гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов Сегодня 15:45 — Криминал

Минобороны отсудило почти 400 млн гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов

Иностранный поставщик должен вернуть Министерству обороны Украины деньги за некачественный товар — таково решение международного арбитражного суда.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 миллионов евро и включает, помимо собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор (поскольку договор внешнеэкономический, то суммы обязательств — в евро. В гривнах эта сумма составляет почти 400 миллионов).

В начале полномасштабного вторжения Минобороны приобрело у этого иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.

Весной и летом 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания — Минобороны не принимало их.

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Украинская сторона требовала от поставщика вернуть деньги за поставляемый товар без подтверждения о баллистических испытаниях и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не выполнил.

Юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых.

По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

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