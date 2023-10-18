Минобороны отсудило $7 млн ​​у недобросовестного производителя бронежилетов — Finance.ua
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Минобороны отсудило $7 млн ​​у недобросовестного производителя бронежилетов

Криминал
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Минобороны отсудило 7 миллионов долларов у компании, которая пыталась продать некачественные бронежилеты для военных.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«В 2022 году Министерство обороны Украины заключило договор с иностранной компанией на поставку бронежилетов для ВСУ. Сначала поставщик привез партию товара, которая прошла баллистические испытания и была принята. Однако далее компания предоставила партию, не прошедшую баллистические испытания. Соответственно Минобороны отказалось принимать некачественные бронежилеты. В результате поставщик не выполнил условия договора и не поставил необходимое количество товара. Минобороны потребовало вернуть их стоимость и уплатить штрафные санкции. Эти требования поставщик проигнорировал», — говорится в сообщении.
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Юридическая служба Минобороны обратилась в международный арбитраж с иском.
«В результате арбитражный трибунал решил взыскать с иностранного поставщика в пользу Минобороны почти 7 миллионов долларов США. Эта сумма состоит из стоимости непоставленного товара, штрафных санкций, процентов годовых и арбитражного сбора. Добавим, что проценты годовые продолжают начисляться и после принятия арбитражного решения по делу», — сообщают в министерстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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