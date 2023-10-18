Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении — Finance.ua

Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу ГСЧС, который не указал в декларации имущество жены на миллионы гривен.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в декларации за 2020 год заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве не указал принадлежащее его жене недвижимое имущество в Киеве и Киевской области — 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок.
Внесенные в декларации чиновника сведения отличались от достоверных на общую сумму 11,9 млн грн.
В дальнейшем, в декларации за 2021 году должностное лицо вновь не задекларировало указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году.
В этот раз сведения отличались от достоверных на сумму 12,7 млн грн.
Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенного в Киеве.
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