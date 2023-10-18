Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении — Finance.ua

Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении Сегодня 09:29 — Криминал

Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу ГСЧС, который не указал в декларации имущество жены на миллионы гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в декларации за 2020 год заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве не указал принадлежащее его жене недвижимое имущество в Киеве и Киевской области — 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок.

Внесенные в декларации чиновника сведения отличались от достоверных на общую сумму 11,9 млн грн.

Читайте также НАПК обнаружило у депутата Киевсовета необоснованные активы почти на 1,7 миллиона

В дальнейшем, в декларации за 2021 году должностное лицо вновь не задекларировало указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году.

В этот раз сведения отличались от достоверных на сумму 12,7 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенного в Киеве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.