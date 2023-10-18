Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении

Криминал
40
Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении
Забыл задекларировать имущество жены почти на 13 млн грн: чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу ГСЧС, который не указал в декларации имущество жены на миллионы гривен.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в декларации за 2020 год заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве не указал принадлежащее его жене недвижимое имущество в Киеве и Киевской области — 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок.
Внесенные в декларации чиновника сведения отличались от достоверных на общую сумму 11,9 млн грн.
Читайте также
В дальнейшем, в декларации за 2021 году должностное лицо вновь не задекларировало указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году.
В этот раз сведения отличались от достоверных на сумму 12,7 млн грн.
Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенного в Киеве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.