НАПК обнаружило у депутата Киевсовета необоснованные активы почти на 1,7 миллиона — Finance.ua

НАПК обнаружило у депутата Киевсовета необоснованные активы почти на 1,7 миллиона Сегодня 16:28 — Криминал

НАПК обнаружило у депутата Киевсовета необоснованные активы почти на 1,7 миллиона

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни выявило признаки необоснованных активов у депутата Киевского городского совета почти на 1,7 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, в декларации за 2020 год он указал наличные средства более чем на 7 млн ​​грн, принадлежащие им с женой. За 2021 год он задекларировал 9,5 млн грн наличных денег. Разница между активами, задекларированными в 2020 и 2021 годах, составила около 2,4 млн грн.

Вместе с тем в 2021 году супруги купили 8 земельных участков в Киеве и области более чем на 1,5 млн грн.

Объемы доходов и расходов семьи депутата в 2021 году свидетельствуют об отсутствии финансовой возможности как для сбережения денежных средств, так и для приобретения части указанных объектов недвижимости на почти 1,7 млн ​​грн.

В ответ на запрос НАПК должностное лицо не предоставило информацию и документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения этих средств.

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Следует отметить, что в 2020 году его избрали в Киевский горсовет в избирательном округе, территориально граничащем с населенными пунктами, где были приобретены земельные участки.

Национальное агентство направило материалы относительно депутата в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

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