НАПК обнаружило у депутата Киевсовета необоснованные активы почти на 1,7 миллиона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НАПК обнаружило у депутата Киевсовета необоснованные активы почти на 1,7 миллиона

Криминал
43
НАПК обнаружило у депутата Киевсовета необоснованные активы почти на 1,7 миллиона
НАПК обнаружило у депутата Киевсовета необоснованные активы почти на 1,7 миллиона
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни выявило признаки необоснованных активов у депутата Киевского городского совета почти на 1,7 млн ​​грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, в декларации за 2020 год он указал наличные средства более чем на 7 млн ​​грн, принадлежащие им с женой. За 2021 год он задекларировал 9,5 млн грн наличных денег. Разница между активами, задекларированными в 2020 и 2021 годах, составила около 2,4 млн грн.
Читайте также
Вместе с тем в 2021 году супруги купили 8 земельных участков в Киеве и области более чем на 1,5 млн грн.
Объемы доходов и расходов семьи депутата в 2021 году свидетельствуют об отсутствии финансовой возможности как для сбережения денежных средств, так и для приобретения части указанных объектов недвижимости на почти 1,7 млн ​​грн.
В ответ на запрос НАПК должностное лицо не предоставило информацию и документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения этих средств.
Читайте также
Следует отметить, что в 2020 году его избрали в Киевский горсовет в избирательном округе, территориально граничащем с населенными пунктами, где были приобретены земельные участки.
Национальное агентство направило материалы относительно депутата в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.