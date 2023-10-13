Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю главы Минюста в растрате более 10 млн грн — Finance.ua

Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю главы Минюста в растрате более 10 млн грн Сегодня 15:45 — Криминал

Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю главы Минюста в растрате более 10 млн грн

ГБР подозревает бывшего заместителя Министра юстиции в растрате имущества более чем на 10 млн грн.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра юстиции Украины, допустившему растрату имущества более чем на 10 млн грн. До работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винницкой области», — сказано в сообщении.

Вместо того чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертным оценкам, разница составила более 10 млн грн. При этом покупатели были связаны с прошлым собственником этого же предприятия.

Адвокат уведомлен о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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