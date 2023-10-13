Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю главы Минюста в растрате более 10 млн грн — Finance.ua
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Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю главы Минюста в растрате более 10 млн грн

Криминал
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Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю главы Минюста в растрате более 10 млн грн
Правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю главы Минюста в растрате более 10 млн грн
ГБР подозревает бывшего заместителя Министра юстиции в растрате имущества более чем на 10 млн грн.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра юстиции Украины, допустившему растрату имущества более чем на 10 млн грн. До работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винницкой области», — сказано в сообщении.
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Вместо того чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертным оценкам, разница составила более 10 млн грн. При этом покупатели были связаны с прошлым собственником этого же предприятия.
Адвокат уведомлен о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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