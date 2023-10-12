Адвокат в Киеве выманил у клиента $10 тыс. якобы для передачи судьям Верховного Суда — Finance.ua
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Адвокат в Киеве выманил у клиента $10 тыс. якобы для передачи судьям Верховного Суда

Криминал
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Адвокат в Киеве выманил у клиента $10 тыс. якобы для передачи судьям Верховного Суда
Адвокат в Киеве выманил у клиента $10 тыс. якобы для передачи судьям Верховного Суда, Фото: gp.gov.ua
Правоохранители разоблачили в Киеве адвоката, который путем мошенничества завладел $10 тыс. своего клиента, средства предназначались якобы для передачи судьям Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, адвокат, понимая, что его клиент не является специалистом в области права и не знаком с порядком судебного процесса, злоупотребляя доверием, обманом и запугиванием негативными последствиями рассмотрения дела незаконно завладел его средствами в сумме 10 тыс. долларов США. Эта сумма якобы предназначалась для передачи судьям Кассационного административного суда в составе Верховного Суда для разрешения дела в пользу потерпевшего. Однако подозреваемый намеревался использовать эти деньги по своему усмотрению.
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Установлено, что ранее предприниматель из Ровенской области обжаловал решение Государственной налоговой службы относительно доначисленных налогов и уже выиграл суды первой и апелляционной инстанций. Допустив, что ГНС может не согласиться с принятыми судами решениями и подать кассационную жалобу, бизнесмен обратился к адвокату за правовой консультацией.
После того как потерпевший осознал неправомерность действий своего адвоката, он обратился с заявлением в правоохранительные органы.
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В ходе проведения санкционированных обысков в офисе подозреваемого изъяли технику, с которой он вел переписку с потерпевшим, и 10 тыс. долларов США, спрятанные в принтере.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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