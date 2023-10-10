Подозреваются в присвоении 250 млн гривен: ГБР расследует еще один эпизод хищения бюджетных средств должностными лицами Минобороны — Finance.ua

Подозреваются в присвоении 250 млн гривен: ГБР расследует еще один эпизод хищения бюджетных средств должностными лицами Минобороны Сегодня 17:39 — Криминал

Подозреваются в присвоении 250 млн гривен: ГБР расследует еще один эпизод хищения бюджетных средств должностными лицами Минобороны

ГБР уведомило о еще одном подозрении бывшего заместителя Министра обороны Украины и руководителя одного из департаментов МОУ в растрате более 250 млн грн государственных средств, выделенных на закупку бронежилетов. Это еще один эпизод разоблаченных незаконных операций бывших должностных лиц, общий объем которых составляет 1,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что противоправные действия они совершили в условиях военного положения по предварительному сговору.

Бывший заместитель министра, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества.

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При этом была произведена ​​стопроцентная предоплата и нарушена процедура контроля за качеством товара, которая определена инструкцией министерства. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

Это привело не только к потере 250 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ.

Чиновники подозреваются в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, преступлении, совершенном в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что в начале февраля 2023 года бывший заместитель Министра обороны уведомлен о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114−1 УК Украины).

Тогда он лоббировал заключение договоров о поставках некачественной амуниции для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

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