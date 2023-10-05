В Украине разоблачили мошенников: обещали авто военным, а после получения денег исчезали — Finance.ua
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В Украине разоблачили мошенников: обещали авто военным, а после получения денег исчезали

Криминал
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В Украине разоблачили мошенников: обещали авто военным, а после получения денег исчезали
В Украине разоблачили мошенников: обещали авто военным, а после получения денег исчезали, Фото: gp.gov.ua
В Украине разоблачили и ликвидировали мошенническую схему продажи несуществующих автомобилей для Вооруженных Сил Украины. Ее наладили 12 участников организованной группы. На данный момент все уведомлены о подозрении в мошенничестве.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии на Житомирщине за ограбления и кражи. Также в состав группы входили шесть граждан «с воли» в Киеве, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Участники организованной группы обманывали украинских военных и волонтеров, которые обращались к ним по поводу покупки автомобилей. А в дальнейшем завладевали денежными средствами.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Для реализации аферы они размещали в социальной сети объявления о продаже автомобилей и даже обещали доставить их на фронт. Во время телефонных разговоров рассказывали вымышленные истории о том, что их родственники воюют, они хотят помочь воинам и готовы лично доставить автомобиль к линии фронта. Однако, как только получали деньги, прекращали выходить на связь и исчезали.
Участники группы «с воли» получали деньги на открытые карточные счета, небольшую часть оставляли себе, а остальное — отправляли организаторам схемы, которые распределяли средства между другими сообщниками.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Следствие установило, что фигуранты обещали продать авто по ценам ниже рынка, а также благодаря «легендам» легко входили в доверие к потенциальным покупателям.
На сегодняшний день установлены 22 пострадавших, в том числе военные и волонтеры. В то же время, полученные в ходе следствия данные свидетельствуют, что их количество значительно больше.
Правоохранители провели санкционированные обыски по месту отбывания наказания организаторов и активных участников мошеннической схемы, а также по месту жительства их сообщников. Изъяли «рабочие» записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, носители информации и т. п.
Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины, оперативное сопровождение — работники Департамента уголовного розыска НПУ.
По материалам:
Finance.ua
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