НАПК обнаружило у полтавского военкома подозрительные активы на 1,8 млн гривен — Finance.ua

НАПК обнаружило у полтавского военкома подозрительные активы на 1,8 млн гривен Сегодня 11:15 — Криминал

НАПК обнаружило у полтавского военкома подозрительные активы на 1,8 млн гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило у заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) признаки приобретения необоснованных активов более чем на 1,8 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Было установлено, что военком в мае 2023 года приобрел в собственность автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В этом же месяце его мать приобрела в собственность квартиру в Полтаве почти за 2 млн грн. При этом доходы, полученные ею и ее мужем, не позволяли совершить такую ​​покупку.

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С учетом собранных при осуществлении мониторинга образа жизни материалов, Национальное агентство пришло к выводу, что указанная квартира площадью 97,7 кв.м. была приобретена за средства военкома.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.

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Материалы мониторинга образа жизни в отношении должностного лица переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

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