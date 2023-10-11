Народному депутату сообщили о подозрении в хищении газа на 2,1 миллиарда — Finance.ua
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Народному депутату сообщили о подозрении в хищении газа на 2,1 миллиарда

Криминал
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Действующему народному депутату сообщили о подозрении в хищении газа на 2,1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«10 октября 2023 по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли действующему народному депутату Украины», — говорится в сообщении.
Народному депутату сообщили о подозрении в хищении газа на 2,1 миллиарда
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2013−2017 годов народный депутат Украины, привлекая 5 других лиц, организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, которые находятся во Львовской области, более чем на 2,155 млрд грн.
Под его контролем предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных.
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«Льготный» газ Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Этот газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП «Энергорынок» по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене.
В результате описанных действий по завладению природным газом доходность производства электричества Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130%.
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Таким образом, ТЭЦ получили незаконный доход (сверхдоходы) в сумме более 3,5 млрд грн.
Отмечается, что в течение 2013−2018 годов народный депутат организовал легализацию (отмывание) части указанных средств на сумму более 450 млн грн путем перевода на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах, их смешивания и маскировки и в конечном итоге возвращения в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе.
На сегодняшний день досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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