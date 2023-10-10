СБУ ликвидировала новые «уклонистские схемы» — Finance.ua

СБУ ликвидировала новые «уклонистские схемы» Сегодня 18:00 — Криминал

СБУ ликвидировала новые «уклонистские схемы», Фото: СБУ

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в центральных и западных областях Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Кроме того, тюремный срок получила одна из организаторов незаконного выезда призывников за границу. Ею оказалась глава райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

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За деньги чиновница помогала уклонистам бежать за пределы Украины на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации сделки она привлекла своих подельников из местной медико-социальной экспертной комиссии.

Правоохранители задержали чиновницу в августе 2022 года «на горячем» при передаче клиенту «проплаченных» им фальшивых документов.

Фото: СБУ

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и назначил ей 7 лет тюрьмы.

Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности задержала еще двух организаторов «схем для уклонистов» в Черкасской области и в Хмельницком.

Фигурантки предлагали военнообязанным свое содействие в уклонении от призыва с последующим побегом в Евросоюз по поддельным документам о «плохом» здоровье.

Стоимость таких услуг составляла от 4 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за рубеж.

Фото: СБУ

Так, в Хмельницком задержана работница местной аптеки, которая под видом бытовых разговоров с покупателями, подыскивала желающих «уклониться» от мобилизации.

После того как фигурантка находила «клиента», она обращалась к своему бывшему мужу, который работал в облвоенкомате и подделывал документы для уклонистов.

В Черкасской области задержана экс-работница местной больницы в г. Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Для оформления подделки привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.

По обоим фактам ведутся расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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