В Украине разоблачили новые «схемы для уклонистов»: среди задержанных — руководители военкомата и филиала университета
Служба безопасности сообщила о блокировке еще 5 каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Среди задержанных фигурантов начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.
За деньги злоумышленники «помогали» своим клиентам выезжать в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
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Стоимость таких «услуг» составляла от 800 до 8 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности выезда и посредников.
Так, в Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Для реализации «схемы» чиновник привлекал своих подельников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам «тяжелые диагнозы».
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Полученную подделку уклонисты планировали использовать для выезда за границу.
В Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятки чиновница «гарантировала» военнообязанным «внеочередное» зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва.
В дальнейшем она обещала «студентам» отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС.
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На Закарпатье ликвидировано еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник «сплавлял» уклонистов через реку, проходящую вдоль границы.
Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.
На Ивано-Франковщине разоблачены три дельца, которые выводили уклонистов за границу через труднодоступную горную местность.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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