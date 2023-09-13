В Украине разоблачили новые «схемы для уклонистов»: среди задержанных — руководители военкомата и филиала университета Сегодня 18:30 — Криминал

В Украине разоблачили новые «схемы для уклонистов»: среди задержанных — руководители военкомата и филиала университета, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности сообщила о блокировке еще 5 каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Среди задержанных фигурантов начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.

За деньги злоумышленники «помогали» своим клиентам выезжать в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких «услуг» составляла от 800 до 8 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности выезда и посредников.

Так, в Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Для реализации «схемы» чиновник привлекал своих подельников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам «тяжелые диагнозы».

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Полученную подделку уклонисты планировали использовать для выезда за границу.

В Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятки чиновница «гарантировала» военнообязанным «внеочередное» зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва.

В дальнейшем она обещала «студентам» отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС.

На Закарпатье ликвидировано еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник «сплавлял» уклонистов через реку, проходящую вдоль границы.

Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.

На Ивано-Франковщине разоблачены три дельца, которые выводили уклонистов за границу через труднодоступную горную местность.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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