Будет ли массовая экстрадиция уклонистов в Украину — Finance.ua

Будет ли массовая экстрадиция уклонистов в Украину Сегодня 19:15

Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире Радио Свобода

«С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. По каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции» , — рассказал Вениславский.

Но, по его словам, учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных — это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.

«Поэтому, конечно, это очень непростая процедура, и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий», — отметил нардеп.

Справка Finance.ua:

Мобилизация в Украине была объявлена ​​после масштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизацию продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы для выезда военнообязанных, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.