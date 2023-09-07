Будет ли массовая экстрадиция уклонистов в Украину — Finance.ua

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Будет ли массовая экстрадиция уклонистов в Украину

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Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире Радио Свобода.
«С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. По каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции» , — рассказал Вениславский.
Но, по его словам, учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных — это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.
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«Поэтому, конечно, это очень непростая процедура, и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий», — отметил нардеп.

Справка Finance.ua:

  • Мобилизация в Украине была объявлена ​​после масштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизацию продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.
  • При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы для выезда военнообязанных, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях.

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По материалам:
РБК-Україна
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