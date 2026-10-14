Сколько стоит переехать в село в 2026 году: считаем все расходы

Многие украинцы сейчас задумываются о переезде из города в село. Причина не только в желании жить поближе к природе. Впереди очередная зима в условиях войны, а вместе с ней — вопрос отопления, электроэнергии и воды. После прошедших зим украинцы уже знают, что из-за российских ударов городская инфраструктура может работать с перебоями.

В приватном доме часть этих проблем можно решить самостоятельно. Если есть печь или твердотопливный котел, запас дров, колодец или скважина, человек меньше зависит от централизованных систем.

Еще одна причина смотреть в сторону села — цены. В некоторых регионах дом с землей можно купить за 100−300 тыс. гривен. В то же время, можно вообще не покупать недвижимость: в селах сдают в аренду и дома, и квартиры.

Finance.ua пересмотрел актуальные объявления. Разобрались, сколько может стоить такой переезд, где искать подешевле и на что обязательно стоит обратить внимание.

Сколько стоят дома в селах

Единой цены на «дом в селе» нет. В одном населенном пункте дом можно найти за 70−100 тыс. гривен, а в другом — за несколько миллионов.

По актуальным объявлениям на OLX в сентябре 2026 года есть, например, дом в Ятрановке Черкасской области площадью 33 кв. м за 85 тыс. гривен, а в селе Нагорная Черкасской области — дом площадью 50 кв. м за 90 тыс. гривен.

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Есть и более дорогие варианты. К примеру, дом в селе Яхны на Киевщине площадью 100,5 кв. м выставили за 900 тыс. гривен, а дом в Мошнах Черкасской области площадью 70 кв. м — примерно за 1,12 млн гривен.

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Где дешевле

Если цель максимально сэкономить на покупке, стоит смотреть на небольшие села вдали от крупных городов. В таких населенных пунктах спрос на недвижимость ниже, а дома часто продают вместе с большими участками. Именно здесь встречаются предложения за 70−200 тыс. гривен.

К примеру, на Хмельнитчине в сентябре цены на дома в селах стартуют от 67 тыс. гривен. Однако дома с более комфортными для проживания условиями стоят от 200 тыс. гривен.

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

На Волыни тоже есть недорогие варианты. К примеру, в селе Приветное половину дома площадью 50 кв. м продают за 150 тыс. гривен. В селе Луковка Ковельского района дом с 50 сотками земли, колодцем и хозяйственными сооружениями предлагают за 5 тыс. евро — около 215 тыс. гривен. Еще один вариант в селе Рыковичи вместе с земельным участком площадью 50 соток стоит 179 тыс. гривен.

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Но низкая цена почти всегда имеет объяснение. В дешевом доме может не быть санузла, центральной воды, нормального отопления или современной электропроводки. Иногда требуется ремонт крыши, утепление стен или полная замена окон.

Возле больших городов — дороже

Чем ближе село к большому городу, тем выше обычно будет цена. Люди готовы платить больше за возможность жить в частном доме, но в то же время быстро добираться на работу, пользоваться городской инфраструктурой, возить детей в школу или ездить за покупками.

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Особенно это заметно в селах Киевской области, расположенных вблизи столицы. Здесь цены могут быть совсем не «сельскими»: например, в селе Лебедевка продается дом площадью 182 кв. м примерно за 6 млн гривен, а в Большой Мотовиловке дом площадью 110 кв. м — примерно за 3,8 млн гривен.

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Поэтому если человек работает дистанционно и не должен ежедневно ездить в город, нет смысла переплачивать именно за близость к областному центру.

Покупать дом совсем не обязательно

Переезд в село не обязательно начинается с покупки недвижимости.

Для человека, который никогда не жил в селе, гораздо безопаснее сначала арендовать жилье хотя бы на несколько месяцев. Это позволит понять, подходит ли такой образ жизни, не тратя сразу сотни тысяч гривен.

Причем арендовать можно не только частный дом. В селах есть и квартиры — в небольших многоквартирных домах, бывших общежитиях, а в населенных пунктах возле крупных городов — даже в новых жилых комплексах.

На OLX в сентябре 2026 года есть сотни предложений долгосрочной аренды домов в селах. Среди них — дом в Дьяковцах за 2 тыс. гривен в месяц, дом в Новоселовке Днепропетровской области с печным отоплением за 3,5 тыс. гривен, а также дом в Белозорье за ​​8 тыс. гривен.

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Есть и более дорогие варианты. К примеру, дом в Липниках возле Львова сдают примерно за 18 тыс. гривен, а дом в Белогородке Киевской области — за 42 тыс. гривен.

Сколько стоит аренда дома

Вариант Ориентировочная цена в месяц Простой дом в отдаленном селе 2–5 тыс. гривен Дом в нормальном состоянии 5–10 тыс. гривен Дом с хорошими условиями 10–15 тыс. гривен Дом возле большого города 15–30+ тыс. гривен Большой современный дом в пригороде 30–50+ тыс. гривен

Можно арендовать и квартиру

Если не хочется заниматься частным домом, есть еще один вариант — квартира в селе.

Это может быть особенно удобно тем, кто хочет жить за городом, но не готов чистить снег во дворе, ремонтировать крышу, косить траву или самостоятельно заниматься отоплением.

В то же время квартир в селах гораздо меньше домов. Поэтому искать их придется подольше.

По объявлениям на OLX аренда квартир в селах и небольших населенных пунктах может стоить от нескольких тысяч гривен в месяц. В селах, фактически пригородах крупных городов, цена может составлять 8−15 тыс. гривен и выше.

Для тех, кто рассматривает переезд именно из-за будущей зимы, квартира тоже может быть вариантом. И здесь нужно особенно внимательно проверить, как дом отапливается и что происходит с водой и электричеством во время отключений.

Почему аренда может быть лучше покупки

Представим две ситуации.

В первом случае человек покупает дом за 200 тыс. гривен. Затем оказывается, что нужно провести воду, обустроить санузел, заменить проводку и отремонтировать печку. Еще 150−200 тыс. гривен могут пойти на ремонт.

Во втором случае человек снимает дом за 6−8 тыс. гривен в месяц.

Через пол года аренда будет стоить примерно 36−48 тыс. гривен. Даже если после этого человек решит вернуться в город, финансовые потери будут гораздо меньше, чем после неудачной покупки.

Поэтому для первого знакомства с сельской жизнью у аренды есть очевидный плюс: ее можно прекратить.

Сколько стоит оформление покупки

Цена в объявлении — не окончательный бюджет покупки.

При сделке могут возникнуть расходы на нотариуса, оценку имущества, регистрацию и другие услуги.

Отдельно существует сбор в Пенсионный фонд — 1% стоимости недвижимости. В то же время, от него могут освобождаться люди, которые покупают жилье впервые и могут подтвердить это документально.

Поэтому перед сделкой лучше попросить нотариуса сосчитать все расходы именно для конкретного дома.

Не забудьте о переезде

Переезд из города в село — тоже отдельный пункт расходов.

Если вещей немного, может хватить легкового автомобиля. Если нужно перевозить мебель, технику и все имущество из квартиры, понадобится грузовик и грузчики.

Условно стоит заложить 5−10 тыс. гривен на перевозку вещей и больше — если расстояние большое или вещей много.

Кроме того, в частном доме могут понадобиться вещи, о которых в квартире человек даже не думал:

газонокосилка;

топор и другие инструменты;

удлинители;

обогреватель;

бойлер;

генератор или зарядная станция;

емкости для воды;

запас дров;

садовый инвентарь.

Пять вариантов бюджета

Теперь посчитаем примерно сколько денег нужно на сам переезд.

Вариант 1: аренда дешевого дома

Предположим, дом стоит 5 тыс. гривен в месяц.

Расход Ориентировочно Первый месяц аренды 5 тыс. гривен Залог 5 тыс. гривен Переезд 5–10 тыс. гривен Бытовые покупки 5–10 тыс. гривен Мелкий ремонт До 10 тыс. гривен Стартовый бюджет 20–40 тыс. гривен

Если владелец не берет залог или дом уже полностью обустроен, расходы могут быть еще ниже.

Вариант 2: аренда дома в хорошем состоянии

Если аренда стоит 8−10 тыс. гривен, стоит иметь примерно 40−70 тыс. гривен на старт.

Это позволит оплатить первый месяц, залог, переезд и приобрести необходимые вещи.

При этом не нужно вкладывать сотни тысяч в недвижимость.

Вариант 3: покупка дома

Предположим, дом стоит 300 тыс. гривен.

Расход Ориентировочно Дом 300 тыс. гривен Сбор в Пенсионный фонд до 3 тыс. гривен Нотариус и оформление зависит от сделки Переезд 5–15 тыс. гривен Ремонт 30–100 тыс. гривен Бытовая техника и вещи 20–50 тыс. гривен Ориентировочный бюджет 358–468 тыс. гривен

Вариант 4: аренда квартиры

Квартира может быть дешевле и требует меньше затрат на обустройство, чем частный дом.

Предположим, аренда стоит 6−8 тыс. гривен в месяц. Тогда на старте следует учесть первый месяц, возможный залог, переезд и базовые бытовые расходы.

Расход Ориентировочно Первый месяц аренды 6–8 тыс. гривен Залог 6–8 тыс. гривен Переезд 5–10 тыс. гривен Бытовые покупки 3–10 тыс. гривен Стартовый бюджет 20–36 тыс. гривен

Если квартира уже меблирована, имеет необходимую технику, а владелец не берет залог, первоначальные расходы могут быть ниже.

Вариант 5: покупка квартиры

Покупка квартиры в селе или небольшом поселке может быть альтернативой частному дому. Здесь не нужно тратиться на содержание большого двора, крыши или хозяйственных построек, а ремонт обычно обходится дешевле, чем в частном доме такой же площади.

Предположим, небольшая квартира стоит 500 тыс. гривен.

Расход Ориентировочно Квартира 500 тыс. гривен Сбор в Пенсионный фонд до 5 тыс. гривен Нотариус и оформление зависит от сделки Переезд 5–15 тыс. гривен Ремонт 30–80 тыс. гривен Бытовая техника и необходимые вещи 20–50 тыс. гривен Ориентировочный бюджет 560–650 тыс. гривен

Действительно ли жить в селе дешевле

Не всегда. Жилье может стоить гораздо дешевле. Но если работа остается в городе, придется тратиться на бензин или общественный транспорт.

Если нет рядом большого магазина, почаще придется ездить за покупками. Если дом отапливается дровами, их нужно покупать, привозить и хранить.

Кроме того, в собственном доме можно выращивать овощи, сад, хранить продукты в погребе и покупать часть продуктов у местных жителей.

Поэтому правильнее говорить не о том, что село всегда дешевле, а о том, что там можно существенно снизить затраты на само жилье.

Выводы

Село может дать то, чего трудно получить в большом городе: собственный двор, колодец, печь, возможность произвести запас дров и продуктов, меньшую зависимость от централизованного отопления.

Но вместе с этим появляются новые обязанности. Надо следить за домом, заготавливать топливо, ухаживать за участком, решать вопросы воды, дороги и транспорта.

Поэтому перед тем, как тратить несколько тысяч гривен на дом, лучше проверить все на практике.