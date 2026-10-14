Почему удары по российским дата-центрам останавливают ВПК рф? Эксперт Иван Киричевский (видео)

Поражение дата-центров российского Яндекса может иметь последствия, которые выходят за рамки перебоев в работе такси, доставки и других гражданских сервисов. Зависимость российской военной промышленности от облачных технологий и цифровой инфраструктуры создает уязвимости, которыми могут воспользоваться Силы обороны Украины.

Военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд», эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в видео на YouTube-канале Finance.ua объяснил, как поражение дата-центров может влиять на производство вооружения, логистику и работу российских ботоферм.

Почему дата-центры стали важными целями

По словам Киричевского, россия сама расширила границы допустимых в войне действий, нанося удары по украинской гражданской инфраструктуре, в частности дата-центрам. Поэтому поражение аналогичных объектов на российской территории он рассматривает как ответ на избранный россией подход к ведению войны. По его словам, даже одно попадание баллистической ракеты в такой объект может нанести ущерб на миллиарды долларов.

Как поражение дата-центров может повлиять на военное производство

российская военная индустрия не ограничивается обычными способами работы с бумажными документами. Она использует облачные сервисы, необходимые для производственных процессов, а также технологии 3D-печати.

Цифровая инфраструктура важна не только для непосредственного изготовления компонентов. От стабильной работы интернета и облачных сервисов зависит также заключение контрактов, финансовые операции и другие процессы, необходимые для работы предприятий. Поэтому повреждение дата-центров может создавать проблемы для производства вооружения.

В то же время Киричевский предостерегает от ожиданий, что поражение дата-центров полностью остановит российскую оборонную промышленность. Даже масштабные удары по военным объектам не гарантируют окончательного прекращения производства вооружения.

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Масштаб последствий зависит от того, как сильно поражен объект и какие процессы от него зависят. В то же время, российская противовоздушная оборона остается достаточно мощной, поэтому каждый успешный удар по важному объекту требует значительных усилий.

Киричевский считает, что даже поражение части запланированных целей может дать ощутимый результат. По его оценке, нет необходимости уничтожать все 9 крупнейших дата-центров Яндекса, чтобы создать проблемы для российской стороны.

Он также обращает внимание на информационный эффект таких ударов. В частности, поражение дата-центров может сказываться на работе российских ботоферм, использующих цифровую инфраструктуру для распространения сообщений в сети.

Как быстро россия может восстановить дата-центры

Продолжительность перебоев зависит, в частности, от того, насколько быстро россия сможет приобрести необходимое оборудование и доставить его к поврежденным объектам. На первый взгляд, дефицит электронных компонентов на мировом рынке может осложнить восстановление дата-центров. Однако Киричевский напоминает, что россия обходит санкционные ограничения, в частности, при закупке электроники для военных нужд.

По его словам, в таких схемах могут участвовать организованные преступные структуры и посредники, получающие значительные доходы от снабжения необходимыми компонентами. россия готова переплачивать за оборудование, чтобы обеспечивать потребности своей военной промышленности. Поэтому восстановление дата-центров может произойти быстрее, чем ожидается.

По словам Киричевского, поражение дата-центров показывает, насколько современная военная промышленность зависит от цифровой инфраструктуры. Даже если такие объекты не являются непосредственно военными предприятиями, проблемы с их работой могут создавать дополнительные трудности для производства вооружения и других процессов.

В то же время эксперт отмечает важность соблюдения международного гуманитарного права и правил ведения войны. Он объясняет, что Украина должна действовать в рамках установленных норм, тогда как российские атаки на гражданскую инфраструктуру создают предпосылки для ответных мер.

По его мнению, поражение дата-центров — это также возможность продемонстрировать, что Украина способна наносить чувствительные потери российской стороне, используя имеющиеся ресурсы, а уменьшение активности ботоферм может иметь дополнительное значение для информационной устойчивости Украины.