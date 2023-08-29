«Заработали» на уклонистах почти 4 млн грн: правоохранители задержали на Черниговщине главу ЦПАУ и ее пособников — Finance.ua

«Заработали» на уклонистах почти 4 млн грн: правоохранители задержали на Черниговщине главу ЦПАУ и ее пособников Сегодня 15:30 — Криминал

«Заработали» на уклонистах почти 4 млн грн: правоохранители задержали на Черниговщине главу ЦПАУ и ее пособников, Фото: СБУ

Служба безопасности ликвидировала в Черниговской области еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, позволяющую мужчинам уезжать за границу. Организатором аферы оказалась глава одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что начальница ЦПАУ привлекла к незаконной деятельности еще троих сообщников. За сумму от 2,5 тыс. долларов США они «помогали» уклонистам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для военнослужащих, которые выезжают за границу. Затем, используя эти подделки, фигуранты обеспечивали своих клиентов разрешениями на выезд за рубеж на постоянное место жительства.

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Таким образом, злоумышленники «заработали» на мобилизации в условиях войны почти 4 млн гривен.

Отмечается, что для «неместных» мужчин чиновница лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонистов можно было поставить на учет и затем «списать» именно через местный ТЦК.

Два ее сообщника подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи взятки.

Еще один фигурант находится за границей и оттуда координировал деятельность участников аферы.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены:

наличные, полученные преступным путем;

фальшивые справки из военкомата;

компьютерную технику с поличным.

Следователи Службы безопасности уведомили всех четырех злоумышленников о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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Три из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за рубежом. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск, отметили в СБУ.

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УНН По материалам:

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