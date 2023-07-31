Платили до 5 тысяч долларов. СБУ заблокировала три канала выезда уклонистов из Украины — Finance.ua

Платили до 5 тысяч долларов. СБУ заблокировала три канала выезда уклонистов из Украины Сегодня 15:13 — Криминал

Платили до 5 тысяч долларов. СБУ заблокировала три канала выезда уклонистов из Украины, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности заблокировала три схемы незаконного выезда граждан призывного возраста за пределы Украины. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных «трафиков».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники регулярно подыскивали желающих скрыться за границу на основании поддельных документов.

Такие «услуги» дельцы оценивали от 2,5 до 5 тыс. долл. Сумма колебалась в зависимости от местожительства клиента и срочности его выезда в зарубежную страну.

Фото: ssu.gov.ua

В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, предлагавшего потенциальным призывникам уехать за границу под видом волонтеров.

Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил «клиентов» в систему «Шлях» как водителей гуманитарных грузов.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен полицейский жетон, считавшийся утерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

На Львовщине задержан бывший адвокат, который организовал собственный канал нелегальной миграции.

За деньги он «гарантировал» военнообязанным беспрепятственный выезд из Украины на основании фейкового «удостоверения» участника общественной организации, который перевозит гуммопомощь.

В Ровенской области разоблачены еще два фигуранта. Дельцы занимались фиктивным трудоустройством уклонистов на должность водителей в местную фирму, занимающуюся международными перевозками в страны Евросоюза.

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В настоящее время организаторы преступной деятельности уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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