СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу в пяти регионах — Finance.ua

СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу в пяти регионах
Служба безопасности заблокировала еще 5 схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу. В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы преступлений. Свои «услуги» злоумышленники оценивали от 6 до 9 тыс. дол.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Они предлагали военнообязанным выехать за пределы Украины на основании фиктивных медицинских документов, а также путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов.
В Тернопольской области задержан бывший руководитель одного из местных военкоматов. Экс-чиновник продавал потенциальным призывникам фальшивые справки о непригодности к военной службе из-за якобы выявленных болезней.
В дальнейшем уклонявшиеся планировали использовать подделки для выезда за границу.
На Закарпатье разоблачены три жителя области, которые помогали местным жителям попасть в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов, через поле.
Для конспирации дельцы разработали свой план, согласно которому они за один «маршрут» несколько раз меняли транспорт.
Кроме того, перед выездом в пункт назначения всех клиентов заставляли снимать одежду и обувь, чтобы проверить их на наличие так называемых жучков.
На Днепропетровщине задержан житель Кривого Рога, который предлагал уклонистам выехать в Молдову на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Для реализации схемы он привлек сообщников из военно-врачебной комиссии одного из военкоматов Одессы.
В Хмельницкой области сообщено о подозрении руководителю местной общественной организации. За деньги он предлагал фиктивные справки по установлению группы инвалидности с последующим снятием с военного учета.
На Львовщине разоблачены еще три жителя региона, которые занимались изготовлением фальшивых документов для избежания мобилизации по состоянию здоровья.
Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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