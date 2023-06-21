СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу в пяти регионах — Finance.ua

СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу в пяти регионах Сегодня 11:29 — Криминал

СБУ ликвидировала схемы побега уклонистов за границу в пяти регионах, Фото: СБУ

Служба безопасности заблокировала еще 5 схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу. В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы преступлений. Свои «услуги» злоумышленники оценивали от 6 до 9 тыс. дол.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Они предлагали военнообязанным выехать за пределы Украины на основании фиктивных медицинских документов, а также путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов.

В Тернопольской области задержан бывший руководитель одного из местных военкоматов. Экс-чиновник продавал потенциальным призывникам фальшивые справки о непригодности к военной службе из-за якобы выявленных болезней.

В дальнейшем уклонявшиеся планировали использовать подделки для выезда за границу.

На Закарпатье разоблачены три жителя области, которые помогали местным жителям попасть в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов, через поле.

Для конспирации дельцы разработали свой план, согласно которому они за один «маршрут» несколько раз меняли транспорт.

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Кроме того, перед выездом в пункт назначения всех клиентов заставляли снимать одежду и обувь, чтобы проверить их на наличие так называемых жучков.

На Днепропетровщине задержан житель Кривого Рога, который предлагал уклонистам выехать в Молдову на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Для реализации схемы он привлек сообщников из военно-врачебной комиссии одного из военкоматов Одессы.

В Хмельницкой области сообщено о подозрении руководителю местной общественной организации. За деньги он предлагал фиктивные справки по установлению группы инвалидности с последующим снятием с военного учета.

На Львовщине разоблачены еще три жителя региона, которые занимались изготовлением фальшивых документов для избежания мобилизации по состоянию здоровья.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

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