СБУ заявила, что разоблачила группы, которые переправляли «уклонистов» за границу с участием иностранцев — Finance.ua

СБУ заявила, что разоблачила группы, которые переправляли «уклонистов» за границу с участием иностранцев Сегодня 16:33 — Криминал

Служба безопасности Украины заявляет, что ее контрразведка нейтрализовала три международных преступных группировки, незаконно переправлявших военнообязанных украинцев за границу.

По данным Службы безопасности Украины, в состав трех формирований входили 11 человек, среди которых четверо иностранцев. 10 злоумышленников задержали, еще один — гражданин европейской страны — скрывается за пределами Украины.

Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его.

Как установила СБУ, каждая из групп предлагала отдельные «варианты побега».

Один из вариантов — изготовление фиктивных документов для выезда за границу. В частности, дельцы предлагали фейковые письма на зарубежные командировки водителей. Для реализации этого варианта злоумышленники «выделяли» своим клиентам автомобили, якобы предназначавшиеся для транспортировки гуманитарных грузов.

По второму сценарию — дельцы подвозили уклонистов к пограничной полосе, а дальше выводили их в соседнюю страну через заранее подготовленные лесные тропы.

Стоимость таких «услуг» составила 3,5 тыс. дол. Сумма могла расти и зависела от срочности «бегства» и времени на его «подготовку».

На основании собранных доказательств всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации незаконных действий фигуранта-иностранца, сопротивлявшегося правоохранителям.

Економічна Правда По материалам:

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