СБУ заявила, что разоблачила группы, которые переправляли «уклонистов» за границу с участием иностранцев — Finance.ua
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СБУ заявила, что разоблачила группы, которые переправляли «уклонистов» за границу с участием иностранцев

Криминал
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Служба безопасности Украины заявляет, что ее контрразведка нейтрализовала три международных преступных группировки, незаконно переправлявших военнообязанных украинцев за границу.
По данным Службы безопасности Украины, в состав трех формирований входили 11 человек, среди которых четверо иностранцев. 10 злоумышленников задержали, еще один — гражданин европейской страны — скрывается за пределами Украины.
Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его.
Как установила СБУ, каждая из групп предлагала отдельные «варианты побега».
Один из вариантов — изготовление фиктивных документов для выезда за границу. В частности, дельцы предлагали фейковые письма на зарубежные командировки водителей. Для реализации этого варианта злоумышленники «выделяли» своим клиентам автомобили, якобы предназначавшиеся для транспортировки гуманитарных грузов.
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По второму сценарию — дельцы подвозили уклонистов к пограничной полосе, а дальше выводили их в соседнюю страну через заранее подготовленные лесные тропы.
Стоимость таких «услуг» составила 3,5 тыс. дол. Сумма могла расти и зависела от срочности «бегства» и времени на его «подготовку».
На основании собранных доказательств всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации незаконных действий фигуранта-иностранца, сопротивлявшегося правоохранителям.
По материалам:
Економічна Правда
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