В военкоматах разоблачили масштабную схему уклонения от призыва — Finance.ua

В военкоматах разоблачили масштабную схему уклонения от призыва Сегодня 10:29 — Криминал

В военкоматах разоблачили масштабную схему уклонения от призыва, Фото: ssu.gov.ua

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией ликвидировали масштабную схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«После почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

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К организации незаконной деятельности причастно руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии, действовавших в составе преступной группы.

Стоимость таких услуг составляла от 7 до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от платежной способности уклоняющегося, места его проживания и срочности выезда.

Для поиска клиентов чиновники организовали разветвленную сеть «посредников», действовавших в Киевской области, а также в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

Кроме того, после оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклоняющимся «маршрут» побег за границу, который пролегал через международный пункт пропуска «Старокозаче» в Одесской области.

В ходе комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали 14 человек, пытавшихся воспользоваться «услугой» — приобрели полный пакет фальшивых «документов» и собирались скрыться за пределы Украины.

В ходе почти 100 обысков по местам работы и проживания участников «схемы» изъята компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности.

Также выявлены крупные суммы наличных денег в разной валюте, которая была получена преступным путем.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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