Уклонение от мобилизации. СБУ разоблачила семь новых схем — Finance.ua
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Уклонение от мобилизации. СБУ разоблачила семь новых схем

Криминал
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Уклонение от мобилизации. СБУ разоблачила семь новых схем
Уклонение от мобилизации. СБУ разоблачила семь новых схем, Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности ликвидировала еще 7 схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах Украины.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Во время оперативных мероприятий «на горячем» задержаны организаторы сделок, среди которых чиновники военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии.
За деньги злоумышленники «помогали» военнообязанным избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Стоимость таких услуг составляла от 500 до 8,5 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства за границу.
Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальный выезд в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
В Киеве задержаны два гражданина одной из стран Южного Кавказа, которые продавали поддельные документы о многодетном отцовстве или волонтерской деятельности.
Приобретенные фальшивки уклонявшиеся использовали для дальнейшего выезда за пределы Украины.
Также злоумышленники выводили своих клиентов за границу по предварительно подготовленным лесным тропам на Закарпатье.
Во Львовской области военные контрразведчики задержали служащую отделения рекрутинга и комплектования райвоенкомата, которая требовала 17 тыс. долларов США с двух работников местного предприятия.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
За эту сумму фигурантка обещала обоим мужчинам оформить документы о непригодности к военной службе.
В Ивано-Франковской области задержан начальник одного из районных военкоматов. По взятке он «списывал» местных мужчин с воинского учета по состоянию здоровья.
В Черкасской области уведомлен о подозрении секретарь районной военно-врачебной комиссии, который «торговал» фиктивными справками о наличии «тяжелых» заболеваний. К незаконной деятельности он привлек своего коллегу — врача ВВК.
Таким образом, еженедельно фигуранты «освобождали от мобилизации» более 20 человек, которые затем пытались бежать за границу.
В Кировоградской области задержан чиновник одного из райвоенкоматов, который в сговоре с членами ВВК подделывал медицинские заключения и продавал их военнообязанным.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Кроме того, в Одесской области по материалам СБУ 5,2 года тюрьмы получил делец, пытавшийся переправить за границу группу уклонистов вне пунктов пропуска.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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