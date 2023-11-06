СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны на растрате почти 1 млрд грн — Finance.ua
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СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны на растрате почти 1 млрд грн

Криминал
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СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны на растрате почти 1 млрд грн
СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны на растрате почти 1 млрд грн
Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.
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Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).
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По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику — бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.
В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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