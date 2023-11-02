Вывозили уклонистов на «скорых» — преступная схема Сегодня 18:00 — Криминал

СБУ совместно с Нацполицией разоблачили очередную схему для уклонистов в Одесской области. Организаторы помогали гражданам призывного возраста пересечь границу с помощью «скорой».

Об этом сообщает СБУ

Сообщается, что правоохранители остановили на международной трассе «Одесса-Рени» карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов. «Вместе с тем были задержаны организаторы преступной группировки», — отметили в СБУ.

По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.

Сначала мужчин призывного возраста доставляли на каретах скорой помощи в так называемой «зеленке», после чего их встречал другой человек и проводил лесом в соседнюю европейскую страну.

Как сообщают в ведомстве, участники преступной группировки организовали схему, благодаря которой удалось наладить вывоз уклонистов за границу за денежное вознаграждение от 4.8 тысячи долларов.

«Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, задействованного в незаконной деятельности», — сообщили в СБУ.

После задержания у организаторов схемы изъяли карты и мобильные телефоны. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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