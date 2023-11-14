БЭБ разоблачило руководство морского предприятия Одессы на уклонении от уплаты 8,6 млн грн налогов — Finance.ua

БЭБ разоблачило руководство морского предприятия Одессы на уклонении от уплаты 8,6 млн грн налогов Сегодня 03:43 — Криминал

БЭБ разоблачило руководство морского предприятия Одессы на уклонении от уплаты 8,6 млн грн налогов, Фото: esbu.gov.ua

В Одессе разоблачили руководство одной из местных компаний в уклонении от уплаты налогов на 8,6 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Установлено, что предприятие, которое предоставляет услуги в сфере обслуживания водного транспорта в портах Украины, в период с 2021 по 2023 годы уплачивало налоги в государственный бюджет не в полном объеме.

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Директор компании передавал морское судно в платное использование другим обществам, не уплачивая налоги с полученной арендной платы. Такие действия совершались вопреки законодательным ограничениям по распоряжению морским судном, которое ввезено на территорию Украины в таможенном режиме временный ввоз, с использованием льгот при уплате таможенных платежей.

Таким образом, в бюджет не поступило около 8,6 млн гривен налогов.

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В ходе обысков в офисном помещении компании правоохранители обнаружили документы финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие их незаконную деятельность. Детективы БЭБ сообщили директору предприятия о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

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