В Киеве на оборонном предприятии ликвидировали схему хищения имущества — Finance.ua

В Киеве на оборонном предприятии ликвидировали схему хищения имущества Сегодня 20:40 — Криминал

В Киеве на оборонном предприятии ликвидировали схему хищения имущества

В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения имущества на оборонном предприятии.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП).

«Работники правоохранительных органов при содействии службы безопасности Акционерного общества „Украинская оборонная промышленность“ разоблачили и пресекли схему незаконного сбыта государственного имущества», — говорится в сообщении.

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Представители отдела уголовного розыска Святошинского УП ГУНП Украины в Киеве задержали работника одного из предприятий УОП во время сбыта имущества, принадлежащего предприятию.

Подозреваемый долгое время похищал оборудование и наладил схему его незаконной реализации в столице Украины и Киевской области.

Сведения об уголовном преступлении внесены в ЕРДР.

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