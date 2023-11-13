В Киеве на оборонном предприятии ликвидировали схему хищения имущества — Finance.ua
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В Киеве на оборонном предприятии ликвидировали схему хищения имущества

Криминал
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В Киеве на оборонном предприятии ликвидировали схему хищения имущества
В Киеве на оборонном предприятии ликвидировали схему хищения имущества
В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения имущества на оборонном предприятии.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП).
«Работники правоохранительных органов при содействии службы безопасности Акционерного общества „Украинская оборонная промышленность“ разоблачили и пресекли схему незаконного сбыта государственного имущества», — говорится в сообщении.
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Представители отдела уголовного розыска Святошинского УП ГУНП Украины в Киеве задержали работника одного из предприятий УОП во время сбыта имущества, принадлежащего предприятию.
Подозреваемый долгое время похищал оборудование и наладил схему его незаконной реализации в столице Украины и Киевской области.
Сведения об уголовном преступлении внесены в ЕРДР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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