НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне

Криминал
37
НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне
НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне
Сотрудники САП и НАБУ разоблачили деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили и пресекли деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей в зоне деятельности таможни, чем нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн», — говорится в сообщении.
Читайте также
8 ноября 2023 года детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 членам преступной организации, целью деятельности которой было предоставление услуг по ввозу на территорию Украины товаров без уплаты таможенных платежей.
Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч.2, 3 ст. 212; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого из подозреваемых в совершении преступлений.
Кроме того, по ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 УК Украины уведомлены о подозрении еще 5 работников таможни, которые злоупотребляя служебным положением, действуя с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, не обеспечивали проведение надлежащих таможенных процедур, что позволяло участникам преступной организации ввозить товары без уплаты установленных законом пошлин.
Читайте также
В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2018−2019 годов участники преступной организации осуществляли незаконное перемещение через международный пункт пропуска «Ягодин» высоколиквидных товаров (мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей и т. п.) по значительно меньшей стоимости.
В свою очередь, служащие таможни для сокрытия преступления обеспечивали таможенное оформление этих товаров, составляли поддельные акты о проведении таможенных досмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления «Инспектор» ложную информацию и умышленно не совершали действий по пресечению преступной схемы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.