НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне — Finance.ua

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне Сегодня 20:20 — Криминал

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне

Сотрудники САП и НАБУ разоблачили деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили и пресекли деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей в зоне деятельности таможни, чем нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн», — говорится в сообщении.

8 ноября 2023 года детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 членам преступной организации, целью деятельности которой было предоставление услуг по ввозу на территорию Украины товаров без уплаты таможенных платежей.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч.2, 3 ст. 212; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого из подозреваемых в совершении преступлений.

Кроме того, по ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 УК Украины уведомлены о подозрении еще 5 работников таможни, которые злоупотребляя служебным положением, действуя с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, не обеспечивали проведение надлежащих таможенных процедур, что позволяло участникам преступной организации ввозить товары без уплаты установленных законом пошлин.

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В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2018−2019 годов участники преступной организации осуществляли незаконное перемещение через международный пункт пропуска «Ягодин» высоколиквидных товаров (мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей и т. п. ) по значительно меньшей стоимости.

В свою очередь, служащие таможни для сокрытия преступления обеспечивали таможенное оформление этих товаров, составляли поддельные акты о проведении таможенных досмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления «Инспектор» ложную информацию и умышленно не совершали действий по пресечению преступной схемы.

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