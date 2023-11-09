НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне — Finance.ua

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на Волынской таможне
Сотрудники САП и НАБУ разоблачили деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили и пресекли деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей в зоне деятельности таможни, чем нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн», — говорится в сообщении.
8 ноября 2023 года детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 членам преступной организации, целью деятельности которой было предоставление услуг по ввозу на территорию Украины товаров без уплаты таможенных платежей.
Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч.2, 3 ст. 212; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого из подозреваемых в совершении преступлений.
Кроме того, по ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 УК Украины уведомлены о подозрении еще 5 работников таможни, которые злоупотребляя служебным положением, действуя с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, не обеспечивали проведение надлежащих таможенных процедур, что позволяло участникам преступной организации ввозить товары без уплаты установленных законом пошлин.
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В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2018−2019 годов участники преступной организации осуществляли незаконное перемещение через международный пункт пропуска «Ягодин» высоколиквидных товаров (мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей
и т. п.) по значительно меньшей стоимости.
В свою очередь, служащие таможни для сокрытия преступления обеспечивали таможенное оформление этих товаров, составляли поддельные акты о проведении таможенных досмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления «Инспектор» ложную информацию и умышленно не совершали действий по пресечению преступной схемы.
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