На Днепропетровщине разоблачили директора коммунального предприятия в завладении почти 1 млн грн — Finance.ua

На Днепропетровщине разоблачили директора коммунального предприятия в завладении почти 1 млн грн Сегодня 18:34 — Криминал

В Днепропетровской области чиновницу подозревают в том, что она завладела почти 1 млн грн на закупке электроэнергии.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews

«Завладение почти 1 млн грн на закупке электроэнергии — подозревается директор коммунального предприятия с Днепропетровщины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, между городским жилищно-коммунальным предприятием и обществом был заключен договор о поставках электрической энергии. В договоре четко указывались плановый размер и цена.

С целью завладения бюджетными средствами директор жилищно-коммунального предприятия вносила изменения в договор путем заключения дополнительных соглашений, в которых искусственно завышала стоимость электроэнергии.

В результате противоправных действий служащей нанесен почти 1 млн грн ущерба территориальной общине города.

По согласованию прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

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