₴3,2 млн убытков во время модернизации котельной — подозреваются заказчик, подрядчик и инженер технадзора — Finance.ua
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₴3,2 млн убытков во время модернизации котельной — подозреваются заказчик, подрядчик и инженер технадзора

Криминал
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При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении директору коммунального предприятия и подрядчику в растрате чужого имущества и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Досудебное расследование установило, что коммунальное предприятие выступило заказчиком работ по модернизации теплогенерирующего оборудования многотопливной котельной в городе Белая Церковь.
Подрядная организация установила менее мощный и старого образца котельный модуль, чем это предполагалось тендерной документацией.
В дальнейшем подозреваемые внесли в акты приема выполненных строительных работ недостоверные данные об объемах выполненных работ и их стоимости.
Из-за указанных неправомерных действий упомянутых лиц местному бюджету нанесено 3,2 млн грн убытков.
В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.
Ранее сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору, не проверившему соответствие внесенных в документы сведений. Его действия квалифицированы как служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Досудебное расследование осуществлялось детективами ТУ БЭБ в Киевской области, оперативное сопровождение — ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
По материалам:
Україна Криминальна
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