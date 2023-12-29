В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули военных и волонтеров на 1,2 млн гривен — Finance.ua
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В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули военных и волонтеров на 1,2 млн гривен

Криминал
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В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули военных и волонтеров на 1,2 млн гривен
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули военных и волонтеров на 1,2 млн гривен
В Днепре полиция разоблачила группу мошенников, которые обманули волонтеров и военных на 1,2 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Злоумышленники размещали объявления на разных интернет-платформах о продаже автомобилей, ввезенных в Украину из-за границы по «привлекательной цене». Эта стоимость включала и услугу дальнейшего растаможивания и регистрацию автомобиля на имя покупателя.
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В случае достижения согласия гражданам предлагалось произвести предоплату на карточный счет — от 300 до 1000 долларов. После этого покупателям отправлялись видео о состоянии авто и фото поддельных документов.
Как только участники группы получали остаток суммы, блокировали пострадавших и меняли телефонные номера. Таким образом, граждане лишались собственных денег и не получали автомобили, которые должны были отдать военным для выполнения ими боевых задач.
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Правоохранители изъяли у мошенников автомобили, оружие, почти четыре десятка банковских карт, мобильных телефонов и сим-карт, компьютерную технику и т. д. Стоимость изъятого составляет около 800 тыс. грн.
За мошенничество, совершенное в условиях военного положения, нанесшее значительный ущерб потерпевшему, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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