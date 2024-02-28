Нужно развивать три вида помощи для ВПЛ — заместитель министра соцполитики Сегодня 08:01 — Личные финансы

Нужно развивать три вида помощи для ВПЛ — заместитель министра соцполитики

В Минсоцполитики убеждены, что в Украине нужно развивать, по меньшей мере, три вида помощи для внутренне перемещенных лиц. А выплаты, которые государство предоставляет ВПЛ, сейчас не являются оптимальной поддержкой.

Об этом заявила в интервью zn.ua заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

В чем проблема

«Конкретно взятой семье ВПЛ необходима поддержка в решении ее конкретных проблем. По нашему мнению, нынешняя выплата на проживание ВПЛ не является оптимальным инструментом поддержки. К примеру, у семьи нет источников доходов, нет денег даже на еду. Есть проблема платы за жилье. Мы даем деньги на проживание. Семья оплатила аренду, но у нее по-прежнему нет денег на продукты питания. То есть семья все равно в беде. Поэтому мы рассматриваем вопрос финансирования аренды жилья отдельно от вопроса выплат на проживание», — отметила Марчак.

Кроме того, продолжила чиновник, люди, проживающие в Киеве или в небольшом селе Ивано-Франковской области, получают одинаковую сумму помощи на каждого члена семьи. Однако стоимость аренды жилья, например, для двух семей может значительно отличаться.

«Или распространенная проблема, когда мама с двумя детьми не может устроиться на работу, потому что не с кем оставить детей. Эта проблема не решится, если мы будем платить маме пять-восемь тысяч гривен помощи на нее и детей. Если у женщины есть мама или другой родственник, прикованный к постели, нуждающийся в уходе, ситуация повторится, женщина опять-таки не сможет пойти работать. Соответственно, есть ряд проблем, которые мы должны решить, чтобы помочь семьям ВПЛ», — добавила Марчак.

Где искать решение

По ее словам, внутренним переселенцам следует предоставлять те инструменты поддержки, которые требуются конкретной семье. Ведь если определенной суммы денег более или менее хватит для проживания где-нибудь в полесском поселке, то в Киеве или области этого не хватит даже на базовые нужды.

«Поэтому мы считаем, что нужно развивать, по меньшей мере, три вида помощи для ВПЛ», — отметила Марчак.

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Первый вид, по ее словам, это финансовая поддержка. Заместитель главы Минсоцполитики отметила, что в январе в постановлении Кабинета министров № 94 ведомство не только продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц, но и значительно расширило возможности получения помощи для малообеспеченных семей. Благодаря этим изменениям, по словам Марчак, внутренние переселенцы, не имеющие работы, могут получить помощь для малообеспеченных (ранее отсутствие работы и уплаты единого социального взноса закрывало семье вход в эту программу).

«Причем если вы будете получать помощь как малообеспеченные, размер выплат, в зависимости от состава вашей семьи, может быть даже больше, чем выплаты на проживание для ВПЛ», — добавила заместитель министра соцполитики.

Также Министерство социальной политики готовит инструмент адресной поддержки на аренду жилья, и размер этого пособия будет различаться в зависимости от стоимости аренды в регионах (то, о чем я говорила ранее).

Третьим видом помощи Марчак назвала предоставление необходимых социальных услуг, в первую очередь по уходу за больными и детьми.

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