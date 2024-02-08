Продление выплат «на себя»: кому из ВПЛ нужно обращаться с заявлением — Finance.ua

Продление выплат «на себя»: кому из ВПЛ нужно обращаться с заявлением Сегодня 08:39 — Личные финансы

Продление выплат «на себя»: кому из ВПЛ нужно обращаться с заявлением

Эксперты юридического советчика для ВПЛ рассказали , кому из переселенцев для продления выплат нужно обращаться с заявлением и кто может рассчитывать на персональное продление выплат (выплаты «на себя»).

В соответствии с положениями п. 13−4 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ в редакции, которая вступит в силу 1 марта, на выплату пособия на второй шестимесячный период на основании подачи заявления на назначение пособия, имеют право:

Малолетний ребенок, то есть ребенок до 14 лет, прибывший без сопровождения законного представителя

Заявление в интересах ребенка может подать:

— лицо, которое находится в семейных/семейных отношениях при наличии документа, подтверждающего такие отношения с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения;

— лицо, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, при наличии письменного заявления одного из законных представителей, заверенного органом опеки и попечительства;

— лицо, к семье которого временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки, при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве.

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Беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин, отнесенных к I—IV категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС)

Заявление подается лично. Факт нетрудоспособности подтверждается информацией о номере записи в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сложившемся медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды» или справкой лечебно-профилактического учреждения установленного образца.

Лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсионную выплату и/или получающие государственную социальную помощь в соответствии с законодательством

Заявление подается лично. Выплаты будут продлены при условии, что среднемесячный совокупный доход такого лица за последние три месяца не превышает в 2024 году 9 444 грн/месяц.

Исключение: лица с инвалидностью I и II группы — для них выплата пособий продлевается автоматически.

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По результатам удовлетворения заявления одной из указанных категорий лиц пособие будет продлено непосредственно заявителю. Члены их семей будут иметь право на продление выплат на общих основаниях и заявление придется подавать отдельно.

Также следует отметить, что на продление выплат по указанным выше основаниям имеют право все ВПЛ, т. е. :

те, кто продолжал получать пособие после июльских изменений в порядке получения пособия (например, малолетние дети, прибывшие без сопровождения с 2022 года и т. п. );

); те, кто начал получать пособие с 1 августа 2023 г.;



получившие право на повторную выплату пособия в связи с очередным перемещением.



В то же время продолжает действовать июльское правило о соответствии «имущественным» критериям (о приобретении авто, иностранной валюты, жилья, депозитов и т. д. ).

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