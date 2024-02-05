Обновлены подходы к выплатам ВПЛ: что изменится — Finance.ua

Обновлены подходы к выплатам ВПЛ: что изменится Сегодня 09:12 — Личные финансы

Обновлены подходы к выплатам ВПЛ: что изменится

26 января Кабмин принял Постановление № 94, которое существенно обновило подходы к социальной поддержке внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий. Юридический советчик ВПЛ рассказал, какие именно нововведения ждут украинских переселенцев.

1. Фактически ВПЛ разделены на категории в зависимости от их индивидуальных обстоятельств и времени обращения за пособием на проживание. На что это влияет? Отдельным ВПЛ пособие еще на 6 месяцев будет продлено автоматически, а отдельным ВПЛ в течение февраля-марта следует обратиться с заявлением для продления пособия.

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2. Уточнен термин «неработающее трудоспособное лицо» — это лицо, которое достигло 18-летнего возраста и по состоянию здоровья способно к трудовой деятельности и не работает, не проходит военную службу, не занимается предпринимательской деятельностью или профессиональной независимой деятельностью, не получает образование по дневной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования.

3. При подаче заявления на получение пособия на проживание внутренне перемещенному лицу должны предлагать заполнить опросник о необходимости (или отсутствии потребности) в услуге по уходу за ребенком «муниципальная няня» по форме, установленной Минсоцполитики.

4. Предусмотрены исключения из общего правила, что в случае восстановления жилого помещения, обеспечение жильем для постоянного проживания или жильем, отнесенным к фондам временного проживания ВПЛ выплата пособия прекращается.

детей-сирот;

детей, лишенных родительской опеки;



лиц из их числа в возрасте до 23 лет, прибывших с временно оккупированной рф территории Украины).



Таким лицам пособие НЕ должно прекращаться.

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5. Наконец-то урегулирована ситуация с получением ежегодного или единовременного государственного денежного пособия лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Теперь получение такого пособия:

не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи;

не будет иметь следствием прекращение выплаты пособия на проживание ВПЛ даже если:



— ВПЛ имеет на депозитном счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

— ВПЛ приобрело иностранную валюту/банковские металлы на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

— ВПЛ совершило покупку квартиры (дома) за счет средств, выделенных из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения.

6. Предусмотрено право трудоспособных, но не трудоустроенных по завершении получения пособия ВПЛ, на получение пособия малообеспеченным семьям.

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