Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ — Finance.ua

Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ Сегодня 13:05 — Личные финансы

Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ

Правительство вновь обновило подходы к предоставлению компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц. Так, постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1413 введено сразу несколько важных изменений.

Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.

Кабмин уточнил перечень ВПЛ, за размещение которых предоставляется компенсация. Это:

ВПЛ, которые переместились с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф согласно Перечню;

ВПЛ, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, о чем внесена информация в Государственный реестр или подано документальное подтверждение от органов местного самоуправления.

Также правительство определило перечень лиц, за бесплатный приют которых компенсация не предоставляется.

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«В предыдущей редакции содержалась формулировка, что компенсация не предоставляется за размещение членов своей семьи в понимании Семейного кодекса. При этом практика правоприменения была довольно неоднозначна. Отныне четко определено, что компенсация не предоставляется за размещение ВПЛ, с которыми ты связан родственными отношениями, а именно: кровное родство или основанное на браке (муж, жена, отец, мать, дети, внуки, в том числе совершеннолетние)», — объясняют эксперты.

Согласно новым требованиям, уполномоченные органы получили право посещать места размещения ВПЛ с целью проверки достоверности поданных сведений.

Кроме того, установлена ​​сумма компенсации за каждый человеко-день — 14,77 грн.

Обновленные формы обращения:

уведомление о бесплатном размещении внутренне перемещенных лиц или изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении;

заявление лица, разместившего внутриперемещенных лиц, о получении компенсации расходов.

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