Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ — Finance.ua

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Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ

Личные финансы
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Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ
Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ
Правительство вновь обновило подходы к предоставлению компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц. Так, постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1413 введено сразу несколько важных изменений.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.
Кабмин уточнил перечень ВПЛ, за размещение которых предоставляется компенсация. Это:
  • ВПЛ, которые переместились с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф согласно Перечню;
  • ВПЛ, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, о чем внесена информация в Государственный реестр или подано документальное подтверждение от органов местного самоуправления.
Также правительство определило перечень лиц, за бесплатный приют которых компенсация не предоставляется.
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«В предыдущей редакции содержалась формулировка, что компенсация не предоставляется за размещение членов своей семьи в понимании Семейного кодекса. При этом практика правоприменения была довольно неоднозначна. Отныне четко определено, что компенсация не предоставляется за размещение ВПЛ, с которыми ты связан родственными отношениями, а именно: кровное родство или основанное на браке (муж, жена, отец, мать, дети, внуки, в том числе совершеннолетние)», — объясняют эксперты.
Согласно новым требованиям, уполномоченные органы получили право посещать места размещения ВПЛ с целью проверки достоверности поданных сведений.
Кроме того, установлена ​​сумма компенсации за каждый человеко-день — 14,77 грн.
Обновленные формы обращения:
  • уведомление о бесплатном размещении внутренне перемещенных лиц или изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении;
  • заявление лица, разместившего внутриперемещенных лиц, о получении компенсации расходов.
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По материалам:
Finance.ua
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