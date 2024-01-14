Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ — Finance.ua

Кому не предоставят компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ
Правительство вновь обновило подходы к предоставлению компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц. Так, постановлением Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1413 введено сразу несколько важных изменений.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.
Кабмин уточнил перечень ВПЛ, за размещение которых предоставляется компенсация. Это:
- ВПЛ, которые переместились с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф согласно Перечню;
- ВПЛ, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, о чем внесена информация в Государственный реестр или подано документальное подтверждение от органов местного самоуправления.
Также правительство определило перечень лиц, за бесплатный приют которых компенсация не предоставляется.
«В предыдущей редакции содержалась формулировка, что компенсация не предоставляется за размещение членов своей семьи в понимании Семейного кодекса. При этом практика правоприменения была довольно неоднозначна. Отныне четко определено, что компенсация не предоставляется за размещение ВПЛ, с которыми ты связан родственными отношениями, а именно: кровное родство или основанное на браке (муж, жена, отец, мать, дети, внуки, в том числе совершеннолетние)», — объясняют эксперты.
Согласно новым требованиям, уполномоченные органы получили право посещать места размещения ВПЛ с целью проверки достоверности поданных сведений.
Кроме того, установлена сумма компенсации за каждый человеко-день — 14,77 грн.
Обновленные формы обращения:
- уведомление о бесплатном размещении внутренне перемещенных лиц или изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении;
- заявление лица, разместившего внутриперемещенных лиц, о получении компенсации расходов.
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