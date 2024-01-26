Выплаты ВПЛ продлили, но помощь будут получать не все — Finance.ua

Выплаты ВПЛ продлили, но помощь будут получать не все Сегодня 08:00 — Личные финансы

Выплаты для внутренне перемещенных лиц правительство продлило до 1 марта, после чего получать помощь будут только определенные категории переселенцев.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

«Мы совместно с правительством решили еще на месяц продлить абсолютно всем, до 1 марта, существующие условия выплат. То есть ничего не меняется, автоматически новые критерии переносятся с 1 февраля на 1 марта. По этому мы уже достигли договоренностей внутри правительства и нашли подходящий ресурс, потому что это немалый ресурс: один месяц продления таких пособий тянет нам более 6 млрд грн», — сказала министр.

Кому продлят

С 1 марта выплаты автоматически будут продлены пенсионерам из категории ВПЛ, у которых пенсия меньше 9444 грн, то есть пенсионерам с высоким уровнем дохода помощь продлеваться не будет.

Также автоматически продлевается помощь для людей с инвалидностью первой и второй групп, а также для детей-сирот.

«Вместе с тем мы несколько по-другому подходим к помощи другим семьям, и здесь важно обратиться (за назначением выплат. — УНИАН), а обратиться могут те семьи, у которых есть дети и, например, один из родителей осуществляет уход за детьми до 14 лет, потому что школы или садики онлайн. Понятно, что это наши территории, где возможны боевые действия», — отметила Жолнович.

Также продлены выплаты для тех семей, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют небольшие доходы — менее 9400 грн на каждого члена семьи.

Кроме этого, будут продлены выплаты людям, которые проживают на условно безопасных территориях, но их дети до 6 лет не ходят в садики из-за нехватки мест.

«То есть мы очень гибко подходим к каждой категории, учитываем все обстоятельства. Вместе с тем подчеркиваем, что все, кто могут работать, должны работать», — подчеркнула министр.

УНІАН По материалам:

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