Кабинет пациента и услуги для ветеранов. Федоров анонсировал новые услуги в «Дії» — Finance.ua
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Кабинет пациента и услуги для ветеранов. Федоров анонсировал новые услуги в «Дії»

Личные финансы
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Кабинет пациента и услуги для ветеранов. Федоров анонсировал новые услуги в «Дії»
Кабинет пациента и услуги для ветеранов. Федоров анонсировал новые услуги в «Дії»
В приложении «Дія» уже в ближайшее время заработает кабинет пациента с push-сообщениями. Также в планах — услуги для ветеранов.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает Forbes.
«В ближайшее время мы запустим кабинет пациента и медицинские push-сообщения в „Дії“. Это важно с точки зрения сохранения персональных данных в медицинской системе», — заявил вице-премьер.
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Также Федоров напомнил, что Минцифры работает над запуском услуги заключения брака онлайн.
«Это такие первые важные нотариальные действия, которые будут совершаться благодаря «Дії», — сказал он, добавив, что в планах также другие нотариальные услуги.
Кроме того, в скором времени в приложении может появиться возможность растаможки авто.
«Мы ждем только голосования в парламенте, это важный антикоррупционный законопроект», — отметил Федоров.
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«Услуги для ветеранов — мы над этим активно работаем… и „Дія.Підпис“ для юридических лиц. Это все, что мы в ближайшее время запустим», — заявил глава Минцифры.
Он также отметил, что через «Дію» вскоре можно будет восстановить утраченные документы.
В приложении «Дія» доступно более 30 сервисов и 14 документов. Количество уникальных пользователей приложения за прошлый год возросло до более 20 млн, сообщало Минцифры в январе.

Справка Finance.ua:

  • в приложении «Дія» с 22 марта стали доступны документы об образовании, в частности школьные аттестаты;
  • подача декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для публичных служащих станет проще. Запрос на сбор данных о членах семьи теперь осуществляется посредством приложения Дія;
  • у «Дії» скоро может появиться военный билет, Минцифры уже работает над этим.

Дія 4.0: какие сервисы появились в обновленном приложении

По материалам:
Forbes.ua
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