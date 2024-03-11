Украинцы смогут использовать «Дія» в ЕС как цифровой кошелек — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут использовать «Дія» в ЕС как цифровой кошелек

Технологии&Авто
59
Украинцы смогут использовать «Дія» в ЕС как цифровой кошелек
Украинцы смогут использовать «Дія» в ЕС как цифровой кошелек
Европейский парламент проголосовал за создание законодательной (нормативной) основы цифровой идентификации ЕС. Это ускоряет реализацию Европейского цифрового кошелька (EUDI).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что такое цифровой кошелек ЕС

Цифровой кошелек идентификации ЕС — это мобильный продукт, который позволит безопасно хранить персональные данные и делиться ими в электронной форме.
Он будет действовать как внутри своей страны, так и за рубежом. Будет иметь общие стандарты и технические характеристики для всех стран ЕС.
В рамках пилотного проекта Potential протестирует 6 разных видов услуг:
  • пользование государственными сервисами онлайн;
  • удобное и безопасное открытие банковского счета онлайн;
  • постоянный доступ к водительским удостоверениям в смартфоне;
  • регистрация SIM-карты;
  • пользование электронной подписью;
  • получение электронных медицинских рецептов.

Для чего это необходимо

После введения цифрового кошелька украинцы смогут использовать «Дія» в Европе. А европейцы — свои цифровые кошельки в Украине.
Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, с цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.
В министерстве подчеркнули, что государства-участники консорциума Potential должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение 24 месяцев, а тестирование прототипов должно завершиться до апреля 2025 года. Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна обнародовать унифицированные требования для кошельков EUDI.

Справка Finance.ua

  • в 2023 году Украина вместе с 18 странами-членами ЕС присоединилась к консорциуму Potential;
  • совместно с европейскими коллегами украинцы разработали требования к Европейскому кошельку и сценарию его использования. А также поделились опытом внедрения приложения «Дія», в котором большинство функций, предусмотренных кошельком EUDI, уже работало задолго до презентации предложения Еврокомиссии;
  • Украина — единственная страна в составе консорциума, которая не является членом ЕС, но уже активно работает над будущей электронной идентификацией в Европе.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.