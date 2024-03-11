Украинцы смогут использовать «Дія» в ЕС как цифровой кошелек — Finance.ua

Украинцы смогут использовать «Дія» в ЕС как цифровой кошелек Сегодня 15:45 — Технологии&Авто

Украинцы смогут использовать «Дія» в ЕС как цифровой кошелек

Европейский парламент проголосовал за создание законодательной (нормативной) основы цифровой идентификации ЕС. Это ускоряет реализацию Европейского цифрового кошелька (EUDI).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что такое цифровой кошелек ЕС

Цифровой кошелек идентификации ЕС — это мобильный продукт, который позволит безопасно хранить персональные данные и делиться ими в электронной форме.

Он будет действовать как внутри своей страны, так и за рубежом. Будет иметь общие стандарты и технические характеристики для всех стран ЕС.

В рамках пилотного проекта Potential протестирует 6 разных видов услуг:

пользование государственными сервисами онлайн;

удобное и безопасное открытие банковского счета онлайн;

постоянный доступ к водительским удостоверениям в смартфоне;

регистрация SIM-карты;

пользование электронной подписью;

получение электронных медицинских рецептов.

Для чего это необходимо

После введения цифрового кошелька украинцы смогут использовать «Дія» в Европе. А европейцы — свои цифровые кошельки в Украине.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, с цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

В министерстве подчеркнули, что государства-участники консорциума Potential должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение 24 месяцев, а тестирование прототипов должно завершиться до апреля 2025 года. Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна обнародовать унифицированные требования для кошельков EUDI.

Справка Finance.ua

в 2023 году Украина вместе с 18 странами-членами ЕС присоединилась к консорциуму Potential;

совместно с европейскими коллегами украинцы разработали требования к Европейскому кошельку и сценарию его использования. А также поделились опытом внедрения приложения «Дія», в котором большинство функций, предусмотренных кошельком EUDI, уже работало задолго до презентации предложения Еврокомиссии;

Украина — единственная страна в составе консорциума, которая не является членом ЕС, но уже активно работает над будущей электронной идентификацией в Европе.

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