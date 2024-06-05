Заем до 2,1 млрд долл.: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Республикой Корея — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заем до 2,1 млрд долл.: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Республикой Корея

Казна и Политика
8
Заем до 2,1 млрд долл.: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Республикой Корея
Заем до 2,1 млрд долл.: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Республикой Корея
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Кореей. Фонд экономического развития и сотрудничества Республики Корея сможет предоставить Украине заем до 2,1 млрд долларов.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
«Одобрен проект Закона «О ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Республики Корея о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества на 2024−2029 годы», — написал Мельничук.
Читайте также
По его словам, законопроектом предлагается ратифицировать Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Республики Корея о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества на 2024−2029 годы, заключенное 19.04.2024 в Вашингтоне.
«Рамочным соглашением предусмотрено, что правительство Республики Корея предоставляет возможность получать кредиты от Фонда экономического развития и сотрудничества до максимальной суммы обязательств в корейских вонах, что не превышает эквивалент 2 миллиарда 100 миллионов долларов США на 2024−2029 годы для финансирования кредитных проектов Фонда в Украине. Условия для каждого отдельного проекта будут определены в каждом отдельном кредитном соглашении», — рассказал Мельничук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.