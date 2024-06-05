Заем до 2,1 млрд долл.: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Республикой Корея — Finance.ua

Заем до 2,1 млрд долл.: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Республикой Корея Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Заем до 2,1 млрд долл.: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Республикой Корея

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Кореей. Фонд экономического развития и сотрудничества Республики Корея сможет предоставить Украине заем до 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

«Одобрен проект Закона «О ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Республики Корея о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества на 2024−2029 годы», — написал Мельничук.

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По его словам, законопроектом предлагается ратифицировать Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Республики Корея о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества на 2024−2029 годы, заключенное 19.04.2024 в Вашингтоне.

«Рамочным соглашением предусмотрено, что правительство Республики Корея предоставляет возможность получать кредиты от Фонда экономического развития и сотрудничества до максимальной суммы обязательств в корейских вонах, что не превышает эквивалент 2 миллиарда 100 миллионов долларов США на 2024−2029 годы для финансирования кредитных проектов Фонда в Украине. Условия для каждого отдельного проекта будут определены в каждом отдельном кредитном соглашении», — рассказал Мельничук.

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УНН По материалам:

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