Банк развития Совета Европы предоставил заем Украине на 100 млн евро — Finance.ua

Банк развития Совета Европы предоставил заем Украине на 100 млн евро Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Банк развития Совета Европы предоставил заем Украине на 100 млн евро

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил кредит в размере 100 млн евро для Министерства здравоохранения на финансирование восстановления инфраструктуры отрасли здравоохранения, разрушенной войной, и удовлетворения неотложных потребностей.

Как сообщили в пресс-службе банка, это первая кредитная операция БРСЕ в Украине после присоединения Киева 15 июня 2023 года, передает Европейская правда.

Кредит банка поддержит проект «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL), рамочный проект стоимостью $500 млн, разработанный Всемирным банком в сотрудничестве с украинскими властями, который призван объединить партнеров по развитию.

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Всемирный банк уже одобрил кредит в размере $100 млн и грант в размере $20 млн, чтобы начать проект.

«Сегодняшнее событие знаменует собой важную веху в нашем сотрудничестве с Украиной для восстановления страны. Наш первый заем для Министерства здравоохранения направлен на восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам, в том числе в сфере психического здоровья, и является важным шагом к стойкому восстановлению для народа Украины», — сказал руководитель БРСЕ Карло Монтичелли.

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Финансирование от БРСЕ позволит Министерству здравоохранения укрепить первичную медицинскую помощь, поддерживая мобильные бригады, которые предоставляют основные медицинские услуги в регионах страны, пострадавших от войны, а также в отдаленных районах.

Проект также будет финансировать ремонт зданий больниц и поможет удовлетворить новые неотложные потребности в области здравоохранения, в частности, связанные с психическим здоровьем.

В долгосрочной перспективе проект повысит устойчивость здравоохранения Украины через целевые инвестиции в электронную систему здравоохранения и внедрение новых функций для устойчивого и инновационного предоставления медицинских услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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