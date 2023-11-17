Банк развития Совета Европы предоставил заем Украине на 100 млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банк развития Совета Европы предоставил заем Украине на 100 млн евро

Казна и Политика
20
Банк развития Совета Европы предоставил заем Украине на 100 млн евро
Банк развития Совета Европы предоставил заем Украине на 100 млн евро
Банк развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил кредит в размере 100 млн евро для Министерства здравоохранения на финансирование восстановления инфраструктуры отрасли здравоохранения, разрушенной войной, и удовлетворения неотложных потребностей.
Как сообщили в пресс-службе банка, это первая кредитная операция БРСЕ в Украине после присоединения Киева 15 июня 2023 года, передает Европейская правда.
Кредит банка поддержит проект «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL), рамочный проект стоимостью $500 млн, разработанный Всемирным банком в сотрудничестве с украинскими властями, который призван объединить партнеров по развитию.
Читайте также
Всемирный банк уже одобрил кредит в размере $100 млн и грант в размере $20 млн, чтобы начать проект.
«Сегодняшнее событие знаменует собой важную веху в нашем сотрудничестве с Украиной для восстановления страны. Наш первый заем для Министерства здравоохранения направлен на восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам, в том числе в сфере психического здоровья, и является важным шагом к стойкому восстановлению для народа Украины», — сказал руководитель БРСЕ Карло Монтичелли.
Читайте также
Финансирование от БРСЕ позволит Министерству здравоохранения укрепить первичную медицинскую помощь, поддерживая мобильные бригады, которые предоставляют основные медицинские услуги в регионах страны, пострадавших от войны, а также в отдаленных районах.
Проект также будет финансировать ремонт зданий больниц и поможет удовлетворить новые неотложные потребности в области здравоохранения, в частности, связанные с психическим здоровьем.
В долгосрочной перспективе проект повысит устойчивость здравоохранения Украины через целевые инвестиции в электронную систему здравоохранения и внедрение новых функций для устойчивого и инновационного предоставления медицинских услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.